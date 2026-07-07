Deux explosions près de l'hôtel où séjournait Macron

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Deux explosions près de l'hôtel où séjournait Macron

Le matin du 7 juillet, deux explosions successives ont eu lieu à Damas, la capitale syrienne. L'incident s'est produit près de l'hôtel Four Seasons, où le président français Emmanuel Macron avait passé la nuit.

Les explosions ont fait quatre morts et 18 blessés. Le cortège de Macron avait quitté l'hôtel peu avant l'incident.

Des bombes placées à deux endroits

Selon une source des services de sécurité citée par l'AFP, l'un des engins explosifs a été placé dans une poubelle.

La deuxième bombe aurait été placée à l'intérieur d'une voiture garée près de l'hôtel.

Aucune information officielle n'a été communiquée pour l'instant sur les auteurs des explosions ou sur la cible principale.

Quatre personnes sont mortes

Selon les premières informations, les deux explosions ont causé :

  • la mort de quatre personnes ;

  • 18 blessés à divers degrés.

Les forces de sécurité et les services d'urgence sont à pied d'œuvre sur les lieux.

Le cortège de Macron était déjà parti

Selon le correspondant de la chaîne « Al Arabiya », le cortège du président français avait quitté l'hôtel peu avant les explosions.

Les représentants de l'Élysée ont déclaré que les bruits d'explosion n'avaient pas été entendus par le cortège présidentiel.

Macron se trouve actuellement au palais présidentiel, où des négociations entre les dirigeants français et syriens sont en cours.

La visite historique du président français

L'agence Reuters note qu'Emmanuel Macron est devenu le premier dirigeant d'un État membre de l'Union européenne à se rendre en Syrie depuis la chute de Bachar el-Assad en décembre 2024.

Il est également le premier président français à se rendre en Syrie depuis 2009.

Les explosions à Damas ont eu lieu dans le contexte de la visite historique de Macron. La question principale est désormais de savoir s'il s'agit d'une attaque fortuite ou liée à la délégation de haut rang.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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