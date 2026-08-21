L’euthanasie officiellement légalisée en France

En France, une loi accordant aux patients adultes atteints de maladies incurables et graves le droit de bénéficier d’une assistance médicale pour mourir est officiellement entrée en vigueur. Le 14 août, le Conseil constitutionnel a jugé le texte conforme à la Constitution.

Le nouveau dispositif s’applique aux citoyens français et aux résidents permanents souffrant d’une maladie grave et incurable provoquant des souffrances insupportables. L’état du patient est évalué par une commission spéciale, et la décision finale est prise sur la base de l’avis d’un médecin.

Après une décision favorable, le patient doit attendre au moins deux jours et confirmer à nouveau son choix le jour du traitement. Il peut y renoncer à n’importe quelle étape. En général, le patient prend lui-même le produit létal, mais si son état physique ne le permet pas, le médicament peut être administré par un professionnel de santé.

Auparavant, l’euthanasie active n’était pas autorisée en France ; seuls l’arrêt des traitements maintenant artificiellement la vie et la sédation profonde en fin de vie étaient permis. Le pays rejoint désormais les États autorisant l’euthanasie ou l’aide médicale à mourir.

Le président Emmanuel Macron a qualifié la loi de résultat de longues discussions démocratiques. Toutefois, certaines organisations médicales et religieuses ont critiqué le texte, estimant que ses garanties pourraient ne pas protéger suffisamment les patients vulnérables.

Le Conseil constitutionnel a maintenu la loi, tout en apportant des précisions à certaines dispositions. Notamment, le droit à l’objection de conscience a été étendu aux pharmaciens ainsi qu’à certains établissements de santé privés et religieux, en plus des médecins et des infirmiers.