L’euthanasie officiellement légalisée en France

·20·Monde
L’euthanasie officiellement légalisée en France

En France, une loi accordant aux patients adultes atteints de maladies incurables et graves le droit de bénéficier d’une assistance médicale pour mourir est officiellement entrée en vigueur. Le 14 août, le Conseil constitutionnel a jugé le texte conforme à la Constitution.

Le nouveau dispositif s’applique aux citoyens français et aux résidents permanents souffrant d’une maladie grave et incurable provoquant des souffrances insupportables. L’état du patient est évalué par une commission spéciale, et la décision finale est prise sur la base de l’avis d’un médecin.

Après une décision favorable, le patient doit attendre au moins deux jours et confirmer à nouveau son choix le jour du traitement. Il peut y renoncer à n’importe quelle étape. En général, le patient prend lui-même le produit létal, mais si son état physique ne le permet pas, le médicament peut être administré par un professionnel de santé.

Auparavant, l’euthanasie active n’était pas autorisée en France ; seuls l’arrêt des traitements maintenant artificiellement la vie et la sédation profonde en fin de vie étaient permis. Le pays rejoint désormais les États autorisant l’euthanasie ou l’aide médicale à mourir.

Le président Emmanuel Macron a qualifié la loi de résultat de longues discussions démocratiques. Toutefois, certaines organisations médicales et religieuses ont critiqué le texte, estimant que ses garanties pourraient ne pas protéger suffisamment les patients vulnérables.

Le Conseil constitutionnel a maintenu la loi, tout en apportant des précisions à certaines dispositions. Notamment, le droit à l’objection de conscience a été étendu aux pharmaciens ainsi qu’à certains établissements de santé privés et religieux, en plus des médecins et des infirmiers.

FranceEmmanuel MacronConseil constitutionnel
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Charos
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Les chaussures « sans chaussures » de la collection Chanel qui ont attiré tous les regards sur le tapis rouge !Les chaussures « sans chaussures » de la collection Chanel qui ont attiré tous les regards sur le tapis rouge !Aujourd'hui, 16:24Un ours a fait irruption dans la tente de touristes et a emporté une femmeUn ours a fait irruption dans la tente de touristes et a emporté une femmeAujourd'hui, 16:18« Je t’ai acheté un hot-dog, quand même ! » : l’éducation de Messi envers son fils fait débat sur les réseaux sociaux« Je t’ai acheté un hot-dog, quand même ! » : l’éducation de Messi envers son fils fait débat sur les réseaux sociauxAujourd'hui, 16:18Presque invisible aux yeux des humains : un chat d’Asie centrale photographié en Iran !Presque invisible aux yeux des humains : un chat d’Asie centrale photographié en Iran !Aujourd'hui, 16:12Le corps partiellement brûlé d’une star de TikTok retrouvé dans un vignoble : deux suspects arrêtésLe corps partiellement brûlé d’une star de TikTok retrouvé dans un vignoble : deux suspects arrêtésAujourd'hui, 15:51Le corps d’un Ouzbek de 54 ans retrouvé en TurquieLe corps d’un Ouzbek de 54 ans retrouvé en TurquieAujourd'hui, 15:35
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Monde actualités

La demande inattendue d’une mariée kazakhe pour son mahr a stupéfié tout le monde
La demande inattendue d’une mariée kazakhe pour son mahr a stupéfié tout le monde
La liste des invités au mariage de Ronaldo et Georgina fait sensation
La liste des invités au mariage de Ronaldo et Georgina fait sensation
Un dragon géant apparaît dans le ciel de Glasgow et stupéfie tout le monde
Un dragon géant apparaît dans le ciel de Glasgow et stupéfie tout le monde
Un grand requin blanc apparaît dans l'Atlantique, un spécimen encore plus grand approche
Un grand requin blanc apparaît dans l'Atlantique, un spécimen encore plus grand approche
Le plus beau mot du monde a été annoncé
Le plus beau mot du monde a été annoncé
Une créature aux proies entières dans l'estomac s'échoue sur la plage
Une créature aux proies entières dans l'estomac s'échoue sur la plage
Un drone filme pour la première fois la naissance intégrale d'une baleine
Un drone filme pour la première fois la naissance intégrale d'une baleine
La tendresse de cette éducatrice de maternelle a conquis le cœur de millions de personnes
La tendresse de cette éducatrice de maternelle a conquis le cœur de millions de personnes