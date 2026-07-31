La livraison par robots-coursiers Yandex a débuté à Astana

Un nouveau service de livraison autonome de commandes destiné aux habitants de la ville a été lancé en mode test dans la capitale du Kazakhstan, à Astana. Selon le Ministère de l'Intelligence artificielle et du Développement numérique de la République du Kazakhstan, ce projet est réalisé conjointement par l'administration municipale, le département de police de la ville d'Astana, la société par actions « Astana Innovations » ainsi que l'entreprise Yandex Qazaqstan. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

À ce stade, les habitants du district central « Yesil » de la capitale ont eu la possibilité d'utiliser gratuitement le service de livraison par robot-coursier dans la section « Lavka » de l'application Яндекс Go. Si l'adresse indiquée est incluse dans la zone du projet pilote, les utilisateurs pourront choisir entre un coursier classique ou un robot-livreur automatique lors de la finalisation de la commande.

Déplacement autonome et sécurité

Selon ixbt.com, les appareils autonomes modernes établissent leur itinéraire de manière indépendante et analysent en profondeur l'environnement à l'aide de systèmes de navigation avancés, de technologies de vision par ordinateur et de fonctions de reconnaissance d'objets. Ces technologies permettent aux robots de contourner avec succès divers obstacles sur la route, de céder le passage aux piétons, de réduire leur vitesse si nécessaire et de s'arrêter en toute sécurité.

La vitesse de déplacement moyenne des robots-coursiers testés à Astana est d'environ 6 km/h. Les utilisateurs peuvent suivre la trajectoire de mouvement de ces machines intelligentes en temps réel grâce à l'application. Une fois que le véhicule arrive à destination, le client ouvre le compartiment de chargement via son smartphone et récupère sa commande.

Extension de la zone de service

Selon les experts, l'introduction de services de livraison automatisés contribue à optimiser les processus logistiques et à accroître la rapidité en ville. Les représentants du ministère soulignent qu'en fonction du développement du projet, les zones de service seront progressivement élargies.

Notamment, dans un proche avenir, il est prévu que la possibilité de recevoir des commandes à l'aide de ces robots-livreurs soit également ouverte aux habitants du district de « Nura ». Rappelons qu'auparavant, il avait été signalé que les robots-coursiers de l'entreprise Yandex avaient également commencé à travailler avec succès dans le centre-ville d'Almaty.