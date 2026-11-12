Manchester United a trouvé un accord avec Mauricio Pochettino : les détails dévoilés

Le club de « Manchester United» est entré dans une phase décisive pour la nomination de son nouvel entraîneur. Selon le célèbre insider Fabrizio Romano, les Mancuniens sont sur le point de finaliser un accord pour confier les rênes de l'équipe au technicien argentin Mauricio Pochettino.

Accord verbal et négociations avec la Fédération américaine de football

Il est rapporté que la direction de « MU » a mené des négociations fructueuses avec Pochettino et ses représentants, parvenant déjà à un accord verbal. Actuellement, le club mène les dernières discussions avec la Fédération américaine de football pour officialiser la décision. Fabrizio Romano a souligné que l'annonce officielle de ce transfert très attendu ne devrait plus tarder.