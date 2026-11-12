Manchester United a trouvé un accord avec Mauricio Pochettino : les détails dévoilés

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Manchester United a trouvé un accord avec Mauricio Pochettino : les détails dévoilés

Le club de « Manchester United» est entré dans une phase décisive pour la nomination de son nouvel entraîneur. Selon le célèbre insider Fabrizio Romano, les Mancuniens sont sur le point de finaliser un accord pour confier les rênes de l'équipe au technicien argentin Mauricio Pochettino.

Accord verbal et négociations avec la Fédération américaine de football

Il est rapporté que la direction de « MU » a mené des négociations fructueuses avec Pochettino et ses représentants, parvenant déjà à un accord verbal. Actuellement, le club mène les dernières discussions avec la Fédération américaine de football pour officialiser la décision. Fabrizio Romano a souligné que l'annonce officielle de ce transfert très attendu ne devrait plus tarder.

Carrière de Mauricio Pochettino et situation actuelle

Informations

Poste actuel

Sélectionneur de l'équipe nationale des États-Unis

Situation avec « MU »

Accord verbal trouvé, phase finale

Source de l'information

Le célèbre insider Fabrizio Romano

Anciens clubs prestigieux

« Tottenham », « PSG », « Chelsea »

Le nouveau défi du technicien expérimenté

Rappelons qu'actuellement, Mauricio Pochettino dirige l'équipe nationale des États-Unis. L'entraîneur argentin a accumulé une expérience significative dans plusieurs grands clubs européens, notamment Tottenham, le PSG et Chelsea. Si les négociations aboutissent, il poursuivra sa carrière en Premier League à la tête de Manchester United.

Selon vous, Mauricio Pochettino pourra-t-il transformer radicalement le jeu de« Manchester United » et mener l'équipe vers les sommets ? Donnez votre avis en commentaire !

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Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» rédacteur
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