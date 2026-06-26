Une vidéo poignante, vue plusieurs millions de fois en peu de temps et ayant attiré l'attention des médias internationaux, est apparue sur les réseaux sociaux. Alexandre Lunin, ancien commandant de l'unité de reconnaissance du bataillon de volontaires « Sudoplatov » de l'armée russe, également connu sous le nom de « Pustovalov », a adressé une déclaration tranchante directement au président russe Vladimir Poutine.

L'information a été relayée par la publication en ligne « Agentstvo. Novosti » et la chaîne de télévision « Dojd ».

Horreurs dans l'armée : Tortures et ordres équivalents à une condamnation à mort

Dans son appel, Lunin a parlé ouvertement du système terrifiant au sein de l'armée russe, de l'arbitraire et de la violence des commandants. Selon lui, les militaires russes au front sont soumis à des tortures et des pressions impitoyables pour deux raisons principales :

Lorsqu'ils refusent d'exécuter des « ordres inutiles et équivalents à un suicide » ;

Lorsqu'ils refusent de remettre leurs propres fonds financiers (primes) aux commandants.

« Les armes pourraient se retourner contre le Kremlin ! »

La partie la plus sensationnelle et menaçante de l'appel a été l'avertissement inattendu adressé au président. L'ancien commandant a déclaré que si la situation persistait, les conséquences seraient terribles :

« Si je ne me rends pas au Kremlin prochainement pour apparaître en direct à vos côtés, l'armée pourrait retourner ses armes contre le Kremlin ».

Dans une autre vidéo, Lunin a exprimé son souhait de rencontrer personnellement Poutine pour lui transmettre la « vérité réelle que les fonctionnaires cachent ». Il a souligné qu'il ne s'agissait pas seulement des participants à la guerre, mais aussi d'abus sans précédent commis par les dirigeants locaux envers les citoyens ordinaires.

« Des vidéos terrifiantes arrivent du front... »

Les journalistes de la publication « Agentstvo » ont réussi à contacter Lunin. Au cours de l'entretien, l'ancien militaire a confirmé recevoir sans cesse des messages de ses connaissances au front et de simples soldats :

« On m'envoie énormément de messages et de vidéos. J'ai même peur de les publier sur les réseaux sociaux, car elles contiennent des images très terrifiantes et tragiques », déclare l'ancien commandant.

Qui se cache derrière cet appel ? Détails d'une rencontre mystérieuse

Lunin affirme que ce qui l'a poussé à écrire cet appel n'est pas seulement l'horreur du front, mais aussi une rencontre secrète inattendue. Le 24 juin de cette année, trois hommes mystérieux sont venus le voir dans le village de Lizinovka, dans la région de Voronej.

L'un d'eux prétendait venir du ministère de la Défense, le deuxième du ministère de l'Intérieur (MVD), et le troisième d'un autre service spécial lié au ministère de la Défense. Selon Lunin, ce sont ces officiels qui ont exigé qu'il enregistre cette vidéo et transmette au président le signal que « si la situation continue ainsi, tout mènera à des conséquences très graves ».

Pour l'instant, la direction officielle russe et le ministère de la Défense n'ont fait aucun commentaire sur les graves allégations de l'ancien militaire, les tortures dans l'armée et le risque de mutinerie annoncé.