Des militaires ukrainiens quittent leurs sites d’entraînement en Allemagne

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Des militaires ukrainiens quittent leurs sites d’entraînement en Allemagne

Certains militaires ukrainiens en formation militaire en Allemagne ont quitté de leur propre initiative les centres d’entraînement et ne sont pas retournés dans leurs unités. C’est ce qu’a rapporté le quotidien Die Zeit.

Selon les informations disponibles, le nombre de ces cas pourrait être plus élevé que celui confirmé par les autorités allemandes.

Près de 80 cas en Saxe-Anhalt

Selon Die Zeit, dans le seul Land de Saxe-Anhalt, près de 80 militaires ukrainiens ont quitté leur lieu d’entraînement sans autorisation.

Le journal écrit que, dans toute l’Allemagne, le nombre de militaires concernés par de tels cas pourrait se compter par centaines.

Près de 29 000 militaires ukrainiens ont été formés en Allemagne

Depuis 2022, des programmes de formation à grande échelle destinés aux militaires ukrainiens sont mis en œuvre sur le territoire allemand.

Indicateur

Donnée

Militaires formés

Près de 29 000

Sites d’entraînement

Près de 60

Cas signalés

Pourrait se compter par centaines dans toute l’Allemagne

En Saxe-Anhalt

Près de 80

Le ministère allemand de la Défense a confirmé l’existence de cas de militaires ayant quitté sans autorisation leurs lieux d’entraînement. Il a toutefois indiqué qu’aucune statistique nationale unifiée n’était tenue à ce sujet.

Certains militaires pourraient rester en Allemagne

Die Zeit souligne que certains militaires ukrainiens ayant quitté leur lieu d’entraînement pourraient tenter de rester en Allemagne.

Ils pourraient notamment envisager de demander l’asile. Toutefois, pour obtenir un statut de protection en Allemagne, le demandeur doit démontrer qu’il serait exposé à des persécutions ou à une menace sérieuse s’il retournait dans son pays.

Une situation également grave pour l’Ukraine

Le fait que des militaires ukrainiens quittent de leur propre initiative leur formation en Allemagne pourrait poser problème non seulement aux programmes d’entraînement allemands, mais aussi à l’armée ukrainienne.

Dans un contexte où d’importantes ressources sont consacrées à la formation de spécialistes militaires en Allemagne, les cas de militaires ne terminant pas leur formation et ne retournant pas dans leur unité soulèvent des questions sur l’efficacité du programme.

AllemagneUkraineDie Zeit
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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