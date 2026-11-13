Un soldat ayant perdu ses deux mains et la vue réapprend à vivre

À la suite d'une attaque de drone russe, le soldat ukrainien Oleksandr Pilipets a perdu ses deux mains et la vue. Il a également subi de graves blessures au visage. Après plus d'un mois et demi dans un coma artificiel, Oleksandr a entamé un long processus de rétablissement. Avec le soutien de sa femme et de ses enfants, il apprend désormais à retrouver une vie autonome. C'est ce que rapporte le service ukrainien de Radio Free Europe/Radio Liberty.

L'incident a eu lieu le 17 octobre 2025 dans la région de Donetsk. Alors qu'Oleksandr circulait en voiture avec un camarade, leur véhicule a été frappé par un drone FPV. Son épouse, Irina, a appris la terrible nouvelle le lendemain et s'est immédiatement rendue à l'hôpital où il était soigné.

Les blessures d'Oleksandr étaient extrêmement graves. Une grande partie des os et des tissus mous de son visage a été endommagée, et il a perdu la vue. Ses mains ont également été gravement touchées : il a été amputé de la main gauche, et bien que quelques doigts subsistent sur la main droite, il ne peut plus les utiliser.

Les médecins ont pratiqué plusieurs interventions chirurgicales pour lui sauver la vie. Oleksandr est resté un mois et demi dans un coma artificiel. Durant cette période, son épouse Irina est restée à ses côtés, lui parlant chaque jour et se présentant pour qu'il puisse l'entendre.

Actuellement, Oleksandr réapprend les gestes simples du quotidien. Il apprend à s'habiller, à se laver, à se brosser les dents et à utiliser un téléphone grâce à un logiciel spécial. Les technologies de commande vocale l'aident à passer des appels, à répondre aux messages et à naviguer sur Internet.

Son épouse apprend également à l'accompagner et à l'assister dans sa vie quotidienne. Le processus de rééducation n'est pas facile pour la famille, mais ils s'efforcent ensemble de s'adapter à cette nouvelle vie.

Le rétablissement d'Oleksandr se poursuit. Il a besoin de prothèses, de soins médicaux continus et de rééducation. Malgré tout, il se bat pour reconstruire sa vie aux côtés de sa femme et de ses enfants.