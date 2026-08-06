Une femme recouvre la vue après 13 ans de cécité à la suite d’un incident inattendu

Liza Reid, qui vit à Auckland, en Nouvelle-Zélande, a perdu la vue à l’âge de 11 ans à cause d’une tumeur cérébrale. La tumeur exerçait une pression sur ses nerfs optiques, et elle a vécu près de 13 ans dans la cécité.

En novembre 2000, un événement inattendu s’est produit. Alors qu’elle se penchait pour caresser son chien guide, Liza a perdu l’équilibre et s’est violemment cogné la tête contre une table basse. À son réveil le lendemain, il s’est avéré qu’elle avait récupéré environ 80 % de sa vision.

Les médecins n’ont pas pu expliquer précisément la cause de ce phénomène. Selon les spécialistes, le choc aurait pu modifier l’état de la tumeur qui comprimait le nerf optique, ou celui des tissus situés à proximité. Ce changement aurait ainsi pu entraîner une récupération partielle du fonctionnement du nerf.

Ce cas est considéré comme l’un des phénomènes les plus rares et encore inexpliqués de la médecine.