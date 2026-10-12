Une femme ayant perdu sa fille est devenue une mère pour 800 orphelines

Indienne, le Dr Sarojini Agarwal a perdu sa fille de huit ans, Manisha, dans un accident de la route à Lucknow il y a près de 40 ans. Profondément attristée par la mort de son enfant, elle a décidé avec le temps d'aider d'autres filles ayant besoin d'amour maternel.

Elle consacre tous les revenus de ses histoires, poèmes et romans à la création d'un refuge pour filles orphelines. En 1985, elle ouvre un centre nommé Manisha Mandir dans sa maison de trois pièces. Au début, des filles ayant perdu leur mère, handicapées ou vivant dans des conditions difficiles y ont été accueillies. Plus tard, des filles abandonnées, sans-abri ou sauvées de maisons closes ont également trouvé refuge.

Sarojini accorde une attention particulière à l'éducation des filles. Le centre dispose d'une bibliothèque, d'une salle informatique, d'ateliers d'artisanat et de terrains de sport. Parmi ses protégées, on compte des employées de banque, des enseignantes et des directrices d'école.

Depuis 1985, cette femme a pris soin de près de 800 orphelines. Une fois adultes, beaucoup d'entre elles reviennent au centre pour aider d'autres filles.

Malgré son âge avancé, Sarojini continue d'aider les enfants abandonnés. Elle affirme voir sa propre fille, Manisha, en chaque orpheline et tente ainsi de préserver sa mémoire.