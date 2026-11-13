Un enfant, son chien et un lama : comment se déroule le trajet scolaire qui a surpris Internet

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Un enfant, son chien et un lama : comment se déroule le trajet scolaire qui a surpris Internet

Aux quatre coins du monde, les chemins que parcourent les enfants pour se rendre à l'école sont variés et riches en anecdotes fascinantes. Un jeune écolier vivant en Équateur a choisi une méthode très inhabituelle et surprenante pour se rendre à l'école chaque jour — il se rend à l'école à dos de lama tous les jours.

Une heure de trajet et un fidèle ami à quatre pattes

Selon les informations fournies par les parents de l'enfant, le trajet à pied de la maison à l'école prend environ une heure . C'est pourquoi il a décidé de monter un lama pour parcourir cette longue distance plus facilement. De plus, notre héros a appris à monter à lama dès l'âge de cinq ans.

Le plus intéressant, c'est que durant ce voyage, il est toujours accompagné par son fidèle chien — le chien court aux côtés du lama tout au long du chemin, protégeant son maître et lui remontant le moral.

Détails principaux du voyage

Informations

Localisation

Équateur, Amérique du Sud

Temps de trajet scolaire

Environ 1 heure à pied

Moyen de transport

Lama dressé pour le transport

Compagnon animal

Fidèle chien courant à côté

Qu'est-ce qu'un lama ?

Le lama est un animal vivant en Amérique du Sud, très semblable au chameau, avec un long cou et une laine épaisse. Bien qu'il appartienne à la famille des camélidés, contrairement à ses cousins, il n'a pas de bosse. Ces créatures sont parfaitement adaptées pour transporter des charges lourdes et parcourir de longues distances dans les régions montagneuses et vallonnées.

Le trajet quotidien de cet enfant, qui vit en harmonie avec la nature et ses animaux, apporte sourire et joie à de nombreuses personnes.

Selon vous, dans quelle mesure une manière aussi inhabituelle et proche de la nature de se rendre à l'école est-elle importante pour développer la responsabilité et la bienveillance envers les animaux chez les enfants ? Partagez votre avis dans les commentaires !

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Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» rédacteur
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