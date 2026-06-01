Incident amusant au Chili : un chien de service « inspecte » un vice-amiral

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Incident amusant au Chili : un chien de service « inspecte » un vice-amiral

Un incident inattendu et amusant s'est produit lors d'une cérémonie de remise de diplômes pour les maîtres-chiens de la marine chilienne. Un chien de service dressé pour détecter les stupéfiants a soudainement mordu la poche du pantalon du vice-amiral pendant l'événement.

L'incident a eu lieu lors d'une cérémonie officielle, surprenant les personnes présentes. La scène a été filmée et est rapidement devenue virale sur les réseaux sociaux, suscitant diverses discussions parmi les utilisateurs.

Alors que certains utilisateurs ont pris cela à la légère, d'autres ont avancé diverses théories sur ce que le comportement du chien pouvait signifier.

Suite à cela, la marine chilienne a publié une déclaration officielle. Il y est indiqué que cet incident est dû au jeune âge du chien, à son tempérament et à sa grande excitation pendant la cérémonie, et qu'il n'y a aucune signification cachée.

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Charos
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