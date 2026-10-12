Plat insolite dans un restaurant italien : de l'« air frit » servi aux clients

Un restaurant de Castelfranco Veneto, en Italie, a décidé de se démarquer de ses concurrents d'une manière originale. Il propose à ses clients un plat inhabituel appelé « air frit ». Ce mets singulier a attiré l'attention non seulement par son nom, mais aussi par sa méthode de préparation et sa présentation.

Le chef du restaurant Feva, Nicola Dinato, a souhaité exprimer à travers ce plat la sensation de plein air et de respiration d'air pur. À cette fin, il a créé un plat appelé en italien « aria fritta », c'est-à-dire « air frit ».

Cependant, le nom du plat peut être trompeur. En réalité, cette collation croustillante est préparée à partir d'une peau de tapioca. Elle est d'abord cuite au four, puis frite dans de l'huile chaude. Ainsi, la base du plat n'est pas l'air lui-même, mais du tapioca préparé selon une méthode spéciale.

Néanmoins, un élément lié à l'air est utilisé lors du processus de préparation : l'ozone. Une fois la peau de tapioca cuite au four et frite dans l'huile, elle est enrichie à l'ozone. Ce processus dure 10 minutes et confère au plat un arôme unique.

L'« air frit » croustillant, spécialement traité, est ensuite déposé sur de la barbe à papa. Le chef Nicola Dinato espère que la barbe à papa rappellera aux clients les nuages dans le ciel. Ainsi, non seulement le goût et l'odeur du plat, mais aussi son apparence servent à évoquer le plein air et la nature.

Quel est le prix de l'« air frit » ?

Ce plat insolite a fait l'objet de discussions et d'articles sur Internet pendant plus d'un mois. L'une des raisons principales était la rumeur selon laquelle le restaurant Feva facturait 30 dollars pour une portion.

Cependant, l'un des employés du restaurant a clarifié cette information en commentant un article sur le plat. Il a souligné que l'« air frit » est en réalité offert gratuitement à tous les clients du restaurant en guise de mise en bouche.

L'employé a décrit cette idée comme une invitation à la « légèreté ». Derrière cette expression se cache l'idée originale du plat : sortir les gens de leurs habitudes alimentaires et les surprendre avec une expérience inattendue.

« Je sers toujours ce plat en premier, comme amuse-bouche. À travers lui, je veux rappeler à mes clients qu'ils doivent toujours essayer de remplir leur vie d'expériences authentiques », a déclaré le chef Nicola Dinato dans une interview accordée au journal Tribuna di Treviso.

Ainsi, l'« air frit » de ce restaurant italien est bien plus qu'un simple plat. Pour le chef, c'est un moyen de surprendre les invités, de leur offrir de nouvelles émotions et de les encourager à apprécier les vraies expériences de la vie.