Mariage de Cristiano Ronaldo et Georgina : préparatifs mystérieux à l'hôtel...

Cristiano Ronaldo et Georgina Rodríguez pourraient enfin s'unir après une décennie de relation. Selon un média britannique, un lieu très spécial dans la vie du footballeur a été choisi pour la cérémonie, et des restrictions inhabituelles dans un hôtel local ont donné encore plus de poids à ces rumeurs.

Cependant, le couple n'a pas encore annoncé officiellement la date exacte et le lieu du mariage. Par conséquent, les informations qui circulent doivent être considérées comme des rapports de presse et non comme des déclarations confirmées.

Le mariage pourrait avoir lieu le 8 août à Madère

D'après The Sun, Ronaldo et Georgina prévoient de se marier le samedi 8 août sur l'île portugaise de Madère. La cérémonie religieuse devrait se dérouler dans la cathédrale historique de Funchal, la capitale de l'île.

Ensuite, les invités sont attendus à l'hôtel cinq étoiles Savoy Palace. Selon les rapports, il a été communiqué à l'avance aux clients de l'hôtel que deux étages du bâtiment ainsi que certaines zones des bars seraient fermés vendredi et samedi. Ce sont précisément ces restrictions qui ont alimenté les spéculations sur la préparation d'un événement grand et secret.

Pourquoi Madère a-t-elle été choisie ?

Madère n'est pas une simple destination touristique pour Ronaldo. Le joueur est né et a grandi à Funchal, et c'est sur cette île qu'il a entamé son immense parcours dans le sport professionnel.

La presse portugaise avait déjà rapporté que le couple se marierait à Madère après la Coupe du monde 2026. La cathédrale de Funchal a été mentionnée comme le lieu potentiel de la cérémonie, et l'un des hôtels de luxe de l'île comme le site de la réception de mariage.

En ce sens, célébrer l'un des jours les plus importants de la vie de Ronaldo dans son pays natal pourrait être une décision hautement symbolique : la star, parvenue au sommet du football mondial, entame également un nouveau chapitre familial là où tout a commencé.

Une étape importante après dix ans de relation

Cristiano et Georgina se sont rencontrés en 2016. Peu de temps après, leur relation a débuté et le couple a commencé à apparaître ensemble en public.

En août 2025, Georgina a publié une photo d'une bague avec un énorme diamant, confirmant ainsi leurs fiançailles. Ronaldo a déclaré plus tard que leurs filles avaient également influencé cette décision.

Actuellement, le couple élève ensemble cinq enfants. Georgina s'occupe également des enfants précédents de Ronaldo comme une mère, dont deux — Alana Martina et Bella Esmeralda — sont les enfants communs du couple.

La question principale reste ouverte

Malgré les zones fermées à l'hôtel et les informations circulant dans les médias internationaux, il n'y a pas de déclaration publique fiable confirmant officiellement la date du 8 août de la part des représentants de Ronaldo ou de Georgina.

Cela laisse deux possibilités : soit le couple garde l'un des mariages les plus retentissants de l'année totalement secret, soit les préparatifs à l'hôtel sont liés à un autre événement privé.

Quoi qu'il en soit, la situation à Funchal devrait devenir l'un des principaux sujets de la presse sportive et du show-biz mondial dans les prochains jours. Le retour de Ronaldo à Madère pourrait ne pas être un simple mariage, mais l'une des pages les plus symboliques de son histoire personnelle.

Pensez-vous que Ronaldo et Georgina pourront garder le secret de la cérémonie jusqu'au dernier moment ? Partagez votre avis dans les commentaires et l'article avec vos proches sur Telegram ou d'autres réseaux sociaux !