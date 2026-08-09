Un gigantesque éléphant de mer allongé sur la route devient une star d’Internet

·76·Monde
Un gigantesque éléphant de mer allongé sur la route devient une star d’Internet

Vivant en Tasmanie, en Australie, un éléphant de mer austral nommé Nil attire une nouvelle fois l’attention sur Internet. Pesant près d’une tonne, l’animal marin étonne les habitants et les utilisateurs des réseaux sociaux par son comportement inhabituel.

Gros plan sur la tête d’un éléphant de mer allongé dans le sable.

Âgé de cinq ans, Nil se rend deux fois par an dans le sud de la Tasmanie. Après s’être nourri en mer pendant plusieurs mois, il revient sur le rivage pour se reposer. Mais ses habitudes sur la terre ferme ne se limitent pas à un simple repos.

Un éléphant de mer au bord de la route, la gueule grande ouverte.

Nil s’allonge parfois au milieu de la route et bloque la circulation. Dans certains cas, il a même renversé des barrières et des panneaux, endommageant les infrastructures environnantes. Ses vidéos sont ainsi devenues très populaires sur les réseaux sociaux.

Un gigantesque éléphant de mer allongé sur la route devient une star d’Internet
TasmanieAustralieNeil
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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