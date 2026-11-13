Pourquoi l'avantage de 2:0 a-t-il été perdu ? Un ancien joueur explique les raisons de la défaite

Bien que l'équipe nationale d'Ouzbékistan menait 2:0 lors du match amical contre la Russie, elle a finalement perdu 2:3. Trois buts encaissés en seulement dix minutes ont stupéfié les supporters. Plus important encore, pourquoi l'équipe, qui a joué de manière ordonnée et confiante en première mi-temps, a-t-elle autant changé après la pause ?

Shahboz Erkinov, ancien joueur de notre équipe nationale et aujourd'hui entraîneur dans le football des jeunes, a exprimé son avis sur le match contre la Russie. Il s'est attardé sur les raisons de la défaite, les remplacements effectués par Fabio Cannavaro, Abduqodir Husanovl'absence de ce dernier, et les changements positifs au sein de notre équipe nationale.

L'Ouzbékistan de la première mi-temps et l'Ouzbékistan de la seconde sont deux équipes différentes

Selon Erkinov, notre équipe nationale a montré un football totalement différent lors des deux périodes du match.

Il a souligné qu'en première mi-temps, les joueurs ont agi de manière ordonnée grâce à un positionnement compact. Le pressing collectif a bien fonctionné et une activité offensive était également visible. Mais après la pause, la situation a radicalement changé.

« Cela a laissé deux impressions différentes. Une équipe totalement différente en première mi-temps, et une autre en seconde. En première période, nous jouions de manière ordonnée avec un positionnement assez compact. Après la pause, les erreurs individuelles se sont multipliées », a déclaré l'expert.

Selon Erkinov, l'avantage de 2:0 a peut-être provoqué un certain relâchement chez les joueurs. Cependant, il n'a pas expliqué la défaite uniquement par ce facteur.

Il a également salué les actions de l'équipe nationale de Russie en seconde période. L'adversaire a augmenté le rythme du jeu après la pause et a commencé à utiliser efficacement les espaces libres derrière la défense grâce à de longues passes.

Les remplacements de Cannavaro ont-ils porté leurs fruits ?

Après le match, l'un des sujets les plus discutés parmi les supporters et les experts en football a été les joueurs introduits par Fabio Cannavaro depuis le banc.

Car c'est précisément après les changements de la seconde mi-temps que notre équipe nationale a perdu son rythme de jeu initial et n'a pas pu résister à la pression adverse.

Shahboz Erkinov a également admis que les remplaçants n'ont pas réussi à s'intégrer au jeu au niveau attendu. Cependant, il a souligné qu'il n'est pas juste d'évaluer cette situation de manière unilatérale comme une erreur de l'entraîneur.

« Ils n'ont pas réussi à entrer dans le match, c'est clair. Je ne peux pas dire que les joueurs entrés en seconde mi-temps ont gâché le match. Mais Cannavaro doit aussi les tester, non ? Où peut-il les voir ? S'il ne teste pas de nouveaux joueurs dans de tels matchs, où et avec qui le fera-t-il ? », a-t-il déclaré.

Selon l'expert, les remplaçants auraient dû au moins maintenir le rythme de jeu de la première mi-temps. Mais ils n'ont pas réussi cette mission.

Parallèlement, l'équipe nationale de Russie a renforcé son jeu grâce aux joueurs sortis du banc. Cela a mis en évidence la différence entre les deux équipes.

Quels joueurs Erkinov a-t-il particulièrement distingués ?

L'ancien joueur a également été interrogé sur ceux qui ont laissé la meilleure impression dans notre équipe nationale.

Erkinov Jahongir O‘rozova évalué ses actions positivement. Il a également reconnu Eldor Shomurodovcomme un joueur ayant évolué à son niveau habituel.

Doston Hamdamov a également plu à l'expert. Quant au gardien Nazarov, bien qu'il ait eu un malentendu avec un défenseur dans une situation, il a repoussé plusieurs tirs dangereux.

« Jahongir O‘rozov n'a pas mal joué. Eldor est à son niveau comme toujours. Bravo. Doston Hamdamov m'a aussi plu. Il y a eu un malentendu avec le défenseur quand Nazarov est sorti sur le ballon. Mis à part cette situation, le gardien a fait 2-3 bons arrêts. Il a bien lancé toutes les attaques avec ses pieds », a déclaré Erkinov.

Selon lui, les actions du gardien pour relancer le ballon au pied méritent également une attention particulière.

«Abduqodir Husanov n'était pas là, de telles situations ne seraient pas arrivées »

L'absence d'Abduqodir Husanov lors du match contre la Russie a également suscité des discussions. En particulier, le fait que les attaquants adverses se soient souvent retrouvés en situation de un contre un avec les défenseurs a attiré l'attention.

Selon Shahboz Erkinov, l'absence de Husanov a eu un impact énorme sur la défense de notre équipe nationale.

« L'absence d'Abduqodir a eu un impact énorme. Si Abduqodir avait été là, il n'y aurait pas eu de situations de un contre un. Parce qu'il a de la vitesse et sait choisir la distance. Avec Husanov, ils ne seraient pas passés aussi facilement », a déclaré l'ancien joueur.

En effet, dans le football moderne, la vitesse du défenseur, sa capacité à arrêter l'attaquant adverse à temps et à contrôler la zone derrière la défense sont très importantes. Selon Erkinov, Husanov est d'une grande importance pour notre équipe nationale précisément pour ces aspects.

La « signature » de Cannavaro est-elle visible ?

Malgré la défaite, Erkinov a souligné que le style de travail de l'entraîneur principal Fabio Cannavaro est perceptible dans le jeu de notre équipe nationale.

Selon lui, les joueurs essaient de jouer de manière plus offensive et agressive, tout en cherchant à lancer des attaques depuis un bloc défensif compact.

Cependant, l'expert a souligné que l'un des services les plus importants de Cannavaro est de donner une chance aux jeunes joueurs.

« Un aspect de Fabio est bénéfique : il appelle des jeunes joueurs, encore inconnus, et les teste sans crainte. Peut-être que les entraîneurs locaux auraient eu peur de faire cela. Cannavaro, lui, n'a pas peur de rajeunir l'effectif et de faire des rotations. Je peux dire avec certitude qu'il réussit cela », a déclaré Erkinov.

Ainsi, l'ancien joueur évalue positivement, au-delà du résultat, le processus de test de nouveaux joueurs et de renouvellement de l'effectif au sein de l'équipe nationale.

« Nous ne sommes inférieurs à la Russie sur rien » : une conclusion importante après la défaite

Shahboz Erkinov a souligné que la leçon la plus importante tirée du match contre la Russie est la nécessité de se battre jusqu'à la fin.

Selon lui, mener 2:0 n'est pas encore une garantie de victoire. Les joueurs russes ont prouvé en pratique que même dans un match amical, il faut se battre avec toute son énergie jusqu'à la dernière minute.

Parallèlement, l'ancien joueur ne considère pas cette défaite comme la preuve que le football ouzbek est en retard sur la Russie.

« Mon avis personnel est qu'aujourd'hui, nous avons atteint le même niveau que le football russe. En prenant l'exemple de l'équipe nationale, nous ne leur sommes inférieurs en rien. Parce que notre football a aussi progressé », a déclaré Erkinov.

Selon lui, le fait que l'équipe nationale de Russie et le championnat national aient été exclus des compétitions internationales ces dernières années a également un impact. Cela peut affecter négativement la croissance des joueurs et l'environnement concurrentiel.

Quelle leçon tirer de la défaite ?

Le match contre la Russie a été un sérieux avertissement pour notre équipe nationale. Le football ordonné, le pressing collectif et l'activité offensive montrés en première mi-temps ont prouvé que notre équipe a une certaine marge de progression. Mais la baisse brutale en seconde période a montré qu'il reste encore suffisamment de problèmes à résoudre.

En particulier, il est important que les remplaçants maintiennent le rythme de jeu, qu'il y ait une cohésion défensive et de ne pas perdre sa concentration même en menant au score.

Peut-être que la plus grande leçon de ce match est celle-ci : une équipe forte ne se résume pas à un bon onze de départ. Elle doit maintenir la même discipline de jeu, quel que soit celui qui entre sur le terrain.

L'équipe nationale d'Ouzbékistan a perdu son avantage de 2:0. Mais si les bonnes conclusions sont tirées de cette défaite, elle peut devenir une expérience importante pour les prochains matchs.

Selon vous, que devrait changer notre équipe nationale dirigée par Fabio Cannavaro pour ne pas répéter de telles erreurs lors des futurs matchs officiels ? Laissez votre avis dans les commentaires !