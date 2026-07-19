Waymo, filiale de la holding Alphabet, a rétabli son service de robotaxis à San Francisco après une brève interruption. En raison d'une panne de courant généralisée dans la ville, les véhicules autonomes avaient été mis à l'arrêt pendant une heure pour des raisons de sécurité. C'est ce que rapporte Techcrunch.com rapporte .

Selon TechCrunch, la panne électrique a touché environ 7 000 clients de la société PG&E. Les représentants de Waymo ont averti les utilisateurs via les réseaux sociaux que le service était temporairement suspendu et que les itinéraires sur les autoroutes étaient fermés. L'entreprise a déclaré avoir été contrainte de prendre ces mesures pour surveiller la situation et s'adapter aux conditions locales.

Mesures de sécurité et raisons techniques

Selon le porte-parole de Waymo, la décision de suspendre le service a été prise afin d'évaluer l'ampleur de la coupure de courant et de se coordonner avec les autorités locales. Les robotaxis ont été temporairement arrêtés pour réduire les risques dans des conditions où les feux de signalisation ne fonctionnaient plus, créant une désorganisation dans les rues.

Il convient de noter qu'il ne s'agit pas du premier incident de ce type impliquant les véhicules Waymo. Auparavant, lors de coupures de courant en décembre, plusieurs robotaxis étaient restés bloqués dans les rues. De même, le 4 juillet, lors des festivités sur le Golden Gate Bridge, un incident similaire avait entravé la circulation.

Questions de réglementation

Dans ce contexte, le maire de San Francisco, Daniel Lurie, a appelé à un renforcement de la législation de l'État régissant les véhicules autonomes. Selon le maire, il est nécessaire d'élaborer des règles plus claires et plus strictes sur la manière dont les voitures sans conducteur doivent se comporter lors de situations d'urgence, prévues ou imprévues.

Actuellement, le service Waymo est entièrement rétabli et les voitures continuent de transporter des clients en mode normal. Cependant, les pannes d'infrastructure urbaine restent un défi majeur pour les géants technologiques. De tels cas montrent également, pour des pays comme l'Ouzbékistan qui commencent à explorer les technologies de transport sans conducteur, à quel point la stabilité des infrastructures sera cruciale à l'avenir.