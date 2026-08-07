Vogue World s’installe à San Francisco : la technologie au sommet de la mode

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Vogue World s’installe à San Francisco : la technologie au sommet de la mode

Le célèbre magazine Vogue a annoncé qu’il organiserait son grand événement Vogue World à San Francisco l’année prochaine. Cette décision est perçue comme une nouvelle preuve éclatante que les milliardaires de la technologie et les dirigeants de la Silicon Valley deviennent des figures majeures de la mode contemporaine. Techcrunch.com rapporte .

Selon la rédactrice en chef de la publication, Anna Wintour, Vogue a toujours eu pour objectif de mettre les villes à l’honneur, et San Francisco est un lieu à part. D’après elle, cette ville est un espace où différentes communautés vivent en harmonie, où l’on aime l’art et la créativité et où l’on ne craint pas le changement. L’histoire de la ville en matière d’innovation et de défense de ses valeurs a également été mise en avant.

Les secrets de la mode et de la technologie

Selon ixbt.com, cette annonce n’est pas vraiment surprenante. Des rumeurs avaient auparavant circulé au sujet de rencontres entre Anna Wintour et Daniel Lurie, le maire de San Francisco. Au cours de l’année écoulée, Wintour s’est rapprochée des personnalités les plus puissantes de la technologie. Cette année, notamment, le fondateur d’Amazon, Jeff Bezos, et son épouse Lauren Sanchez ont participé au Met Gala en tant que sponsors principaux.

Les cofondateurs de Google, Sergey Brin, ainsi que le dirigeant de Meta, Mark Zuckerberg, ont également été aperçus lors de l’événement. OpenAI, Meta et Snap ont chacun acheté des tables dédiées pour 350 000 dollars. Même si des marques comme Apple et TikTok avaient déjà participé par le passé, l’ampleur de la présence technologique cette année a conduit certaines sources à qualifier à juste titre le Met Gala de « techno-gala ».

La reconnaissance culturelle des milliardaires

L’année dernière, Vogue avait placé Lauren Sanchez, l’épouse du fondateur d’Amazon, en couverture de son magazine. Le monde de la mode y a vu non seulement la reconnaissance de sa réussite personnelle, mais aussi la consécration officielle de toute l’élite technologique sur le plan culturel. Même si Bezos et Sanchez vivent en Floride et que le siège d’Amazon se trouve à Seattle, aucune autre ville au monde n’est aussi étroitement associée à la technologie que San Francisco.

Après avoir été organisé dans de grandes capitales de la mode comme New York, Londres, Paris et Milan, l’événement Vogue World s’installe désormais dans le centre de l’intelligence artificielle et de la technologie. Les spécialistes considèrent cette décision comme une initiative commerciale particulièrement judicieuse. Elle soutient non seulement l’écosystème créatif de San Francisco, mais permet aussi au magazine de rester en phase avec son époque et de préserver sa pertinence.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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