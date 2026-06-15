La vérité derrière le khôl des pharaons : des secrets vieux de 4000 ans révélés

Sur les fresques de l'Égypte ancienne, les pharaons et les reines sont représentés avec des lignes noires autour des yeux. Beaucoup y voyaient un simple signe de beauté, mais des recherches modernes ont montré qu'il remplissait en réalité une fonction beaucoup plus complexe.

Des études menées par les scientifiques français Philippe Walter et Christian Amatore ont identifié dans le khôl des composés de plomb synthétiques tels que la laurionite et la phosgénite. Cela signifie que les anciens Égyptiens maîtrisaient les processus chimiques très tôt.

Selon les recherches, de petites doses de plomb activent des processus renforçant l'immunité dans le corps. Par conséquent, le khôl servait non seulement de cosmétique, mais aussi de moyen de protection contre les maladies oculaires.

Les crues annuelles du Nil provoquaient la propagation d'infections. Dans ces conditions, le khôl protégeait les yeux contre des maladies comme la conjonctivite et le trachome. Cette pratique s'est ensuite étendue aux régions voisines.

Le khôl avait également une signification symbolique religieuse, associée à l'Œil d'Horus, et était censé protéger l'homme contre la maladie et le mal. Ainsi, la médecine et la foi étaient étroitement liées.

Les anciens Égyptiens préparaient des compositions cosmétiques complexes en utilisant divers minéraux et sels. Ces méthodes ont évolué au fil du temps en pratiques médicales systématiques.

Ainsi, le khôl n'était pas seulement un élément de beauté, mais aussi une partie importante des soins de santé, largement utilisé par toute la société.