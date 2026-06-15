La vérité derrière le khôl des pharaons : des secrets vieux de 4000 ans révélés

·38·Monde
La vérité derrière le khôl des pharaons : des secrets vieux de 4000 ans révélés

Sur les fresques de l'Égypte ancienne, les pharaons et les reines sont représentés avec des lignes noires autour des yeux. Beaucoup y voyaient un simple signe de beauté, mais des recherches modernes ont montré qu'il remplissait en réalité une fonction beaucoup plus complexe.

Des études menées par les scientifiques français Philippe Walter et Christian Amatore ont identifié dans le khôl des composés de plomb synthétiques tels que la laurionite et la phosgénite. Cela signifie que les anciens Égyptiens maîtrisaient les processus chimiques très tôt.

Pharaon de l'Égypte ancienne'avnlari va san'atiga oid oltita turli xil yuz tasvirlari.

Selon les recherches, de petites doses de plomb activent des processus renforçant l'immunité dans le corps. Par conséquent, le khôl servait non seulement de cosmétique, mais aussi de moyen de protection contre les maladies oculaires.

Les crues annuelles du Nil provoquaient la propagation d'infections. Dans ces conditions, le khôl protégeait les yeux contre des maladies comme la conjonctivite et le trachome. Cette pratique s'est ensuite étendue aux régions voisines.

Le khôl avait également une signification symbolique religieuse, associée à l'Œil d'Horus, et était censé protéger l'homme contre la maladie et le mal. Ainsi, la médecine et la foi étaient étroitement liées.

Une peinture murale d'une femme égyptienne antique tenant un récipient parmi des hiéroglyphes.

Les anciens Égyptiens préparaient des compositions cosmétiques complexes en utilisant divers minéraux et sels. Ces méthodes ont évolué au fil du temps en pratiques médicales systématiques.

Ainsi, le khôl n'était pas seulement un élément de beauté, mais aussi une partie importante des soins de santé, largement utilisé par toute la société.

Philippe WalterChristian AmatoreNilHorus
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Collision d'hélicoptères au Brésil : Oliver Tree est décédéCollision d'hélicoptères au Brésil : Oliver Tree est décédéAujourd'hui, 08:39Un âne en parapente : une vidéo fait sensation sur les réseaux sociauxUn âne en parapente : une vidéo fait sensation sur les réseaux sociauxAujourd'hui, 08:30La Suisse veut-elle limiter sa population à 10 millions d'habitants ?La Suisse veut-elle limiter sa population à 10 millions d'habitants ?Aujourd'hui, 07:12Le président turc salue l'accord conclu entre les États-Unis et l'IranLe président turc salue l'accord conclu entre les États-Unis et l'IranAujourd'hui, 07:00Des serpents robots commencent à surveiller les réseaux électriques en ChineDes serpents robots commencent à surveiller les réseaux électriques en ChineAujourd'hui, 06:57Trump annonce la conclusion d'un « grand accord » avec l'IranTrump annonce la conclusion d'un « grand accord » avec l'IranAujourd'hui, 06:57
AnnoncesPartenariat
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Monde actualités

Phénomène rare le 12 août : le jour devient nuit en un instant
Phénomène rare le 12 août : le jour devient nuit en un instant
La rotation de la Terre ralentit dangereusement : les scientifiques alertent
La rotation de la Terre ralentit dangereusement : les scientifiques alertent
Classement des principaux pays producteurs d'or publié
Classement des principaux pays producteurs d'or publié
Des années de chaleur record attendent le monde
Des années de chaleur record attendent le monde
Une rare Lune bleue apparaîtra dans le ciel cette semaine
Une rare Lune bleue apparaîtra dans le ciel cette semaine
Le classement des pays où vivent les plus belles femmes a été dévoilé
Le classement des pays où vivent les plus belles femmes a été dévoilé
Le Guide suprême iranien Khamenei fait une déclaration inattendue
Le Guide suprême iranien Khamenei fait une déclaration inattendue
Lunokhod, silencieux pendant 40 ans, envoie à nouveau un signal
Lunokhod, silencieux pendant 40 ans, envoie à nouveau un signal