La route vers San Francisco pour les startups australiennes : Partenariat entre Stripe et TechCrunch

TechCrunch, connu pour découvrir les nouveaux noms du monde technologique mondial, et le système de paiement Stripe offrent une opportunité unique aux startups les plus prometteuses d'Australie. Il ne reste que quelques heures avant la clôture des candidatures pour le concours Startup Battlefield, organisé dans le cadre du Stripe Tour Sydney. Le gagnant de cette prestigieuse compétition recevra un ticket direct pour la scène de TechCrunch Disrupt, l'un des plus grands événements technologiques au monde, qui se tiendra à San Francisco. C'est ce que rapporte Techcrunch.com indique. rapporte.

Le concours Startup Battlefield a servi par le passé de tremplin à des géants aujourd'hui valorisés à des milliards de dollars, tels que Dropbox, Cloudflare, Discord et Trello. Selon TechCrunch, les anciens participants de cette plateforme ont levé un total de 32 milliards de dollars d'investissements et ont enregistré plus de 250 sorties réussies parmi plus de 1 700 entreprises.

Récompenses et opportunités internationales pour les gagnants

Lors de l'événement à Sydney, huit startups sélectionnées présenteront leurs projets devant des investisseurs, la presse internationale et la communauté technologique. À l'issue du concours, trois équipes seront récompensées :

Première place : 15 000 dollars de crédits de commission Stripe et un ticket garanti pour le salon TechCrunch Disrupt qui aura lieu à San Francisco du 13 au 15 octobre 2026 ;

15 000 dollars de crédits de commission Stripe et un ticket garanti pour le salon TechCrunch Disrupt qui aura lieu à San Francisco du 13 au 15 octobre 2026 ; Deuxième place : 5 000 dollars de crédits de commission Stripe ;

5 000 dollars de crédits de commission Stripe ; Troisième place : 2 000 dollars de crédits de commission Stripe.

Les organisateurs soulignent que tous les représentants des startups ayant postulé, indépendamment de leur sélection, seront invités à la conférence Stripe Tour Sydney le 19 août. Il s'agit d'une excellente occasion pour les jeunes entrepreneurs de réseauter et d'échanger des expériences.

Le jury ne se concentre pas sur l'apparence ou le "polissage" du projet, mais sur son potentiel. La question principale est : "Ce projet peut-il réellement changer le monde ?". Les organisateurs recherchent des idées capables de provoquer un changement radical dans le secteur, et non de simples améliorations mineures.

Cette expérience internationale est également importante pour les représentants de l'écosystème des startups en Ouzbékistan. Collaborer avec des géants comme Stripe et monter sur la scène de TechCrunch ouvre les portes du marché mondial à tout projet technologique. Ce modèle australien pourrait servir d'exemple à l'avenir pour propulser les startups de la région d'Asie centrale vers une échelle mondiale.