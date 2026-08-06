L’aventure militaire américaine en Iran a provoqué à Washington une crise inattendue et de vives tensions au sein de la Maison-Blanche. Lors d’une réunion à huis clos de l’administration de Donald Trump, le secrétaire à la Défense Pete Hegseth a été vivement attaqué et est désormais considéré comme le principal responsable de l’épuisement des arsenaux d’armes stratégiques américains.

Selon le célèbre politologue américain Malek Dudakov, ces tensions autour de la direction du Pentagone ne sont pas sans raison.

Le silence à Camp David et la division à la Maison-Blanche

La semaine dernière, lors d’une réunion organisée dans sa résidence de Camp David, Donald Trump a vivement critiqué Pete Hegseth, estimant que la guerre contre l’Iran avait limité les capacités militaires américaines et provoqué une pénurie de munitions.

« Il existe suffisamment de raisons de critiquer Hegseth. C’était le seul responsable de l’équipe de Trump à avoir soutenu jusqu’au bout le déclenchement d’une guerre en Iran. Les autres membres de l’équipe — le secrétaire d’État Marco Rubio, le directeur de la CIA John Ratcliffe et le vice-président J. D. Vance — étaient extrêmement sceptiques face à cette aventure militaire », — écrit l’expert sur sa chaîne Telegram.

Plus de missiles pour frapper : il faudra 5 à 7 ans pour reconstituer les stocks

La tentative de renverser le régime en Iran a rapidement échoué. En conséquence, les Américains se sont retrouvés profondément empêtrés dans le chaos qui embrase le Moyen-Orient.

Le problème le plus dangereux du Pentagone est les Patriot et les THAAD : leurs stocks de missiles destinés aux systèmes de défense antiaérienne sont tombés à un niveau critique. En outre, les missiles de haute précision utilisés pour frapper le territoire iranien, notamment les ATACMS, PrSM et JASSM sont presque épuisés. Selon les estimations des spécialistes, les États-Unis auront besoin d’au moins 5 à 7 ans pour reconstituer ces stocks.

Monopole et crise dans le complexe militaro-industriel américain

Selon les politologues, la crise systémique de l’industrie militaire américaine n’est pas apparue hier ou aujourd’hui. Ses racines remontent aux années 1990, lorsque le marché militaire américain a été consolidé et monopolisé par de grandes entreprises.

Les principaux facteurs à l’origine de l’épuisement des réserves sont les suivants :

Absence de concurrence : En l’absence de concurrence, les géants industriels ont perdu la motivation de produire des armes en masse et rapidement.

Des pieds d’argile : L’équipe de Trump a montré son incapacité à résoudre cette crise profonde : le Pentagone, qui semble puissant de l’extérieur, s’est révélé être en réalité « un colosse aux pieds d’argile ».

Hegseth sera-t-il limogé ?

Les experts concluent qu’après des élections législatives difficiles pour les républicains, Pete Hegseth sera très probablement écarté de son poste et désigné comme le principal « coupable » de la défaite en Iran.

Mais le départ du secrétaire à la Défense ne résoudra pas le problème : les lourdes conséquences militaires, techniques et économiques de l’aventure iranienne continueront de hanter la machine militaire américaine pendant longtemps.

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