Les extraterrestres existent-ils ? Le chef de la NASA répond franchement

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Les extraterrestres existent-ils ? Le chef de la NASA répond franchement

L'administrateur de la NASA, Jared Isaacman, a déclaré ne disposer d'aucune preuve documentée de vaisseaux extraterrestres écrasés ou de corps d'aliens. Il s'est exprimé ainsi en répondant aux questions sur les contacts potentiels de l'humanité avec des civilisations extraterrestres lors du CNBC CEO Council Summit à Washington.

Isaacman a souligné que la NASA ne possède aucune preuve confirmant les théories populaires sur des crashes d'OVNI qui seraient dissimulés par le gouvernement américain. Toutefois, il a noté l'existence de données sur des objets spatiaux dont l'origine et la nature restent non identifiées.

« Le président américain Donald Trump fait avancer cette initiative à l'échelle de tout le gouvernement. Il est favorable à la collecte de tous les documents et à la divulgation des informations pertinentes au public. Je pense que c'est une très bonne initiative. Mais je n'ai aucune information sur des vaisseaux écrasés ou des corps d'extraterrestres. Cependant, des dossiers sur des phénomènes spatiaux non identifiés existent et nous les rendons publics », a déclaré Isaacman.

Il a été noté que le sujet de l'existence des extraterrestres est revenu au centre des discussions suite à la déclaration de Donald Trump en février. À l'époque, il avait promis de commencer à publier des documents gouvernementaux liés aux extraterrestres, aux phénomènes anormaux non identifiés et à d'autres matériaux sur le sujet.

Selon Trump, des instructions spéciales concernant cette tâche ont été données au secrétaire à la Défense des États-Unis, Pete Hegseth, ainsi qu'aux agences concernées.

Les experts estiment que l'ouverture des archives pourrait permettre au public d'accéder à des informations auparavant classifiées sur les OVNI, qui suscitent débats et théories diverses depuis des décennies.

NASAJared IsaacmanDonald TrumpPete HegsethCNBCWashington
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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