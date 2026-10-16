Les États-Unis ont préparé un plan pour utiliser la « mère de toutes les bombes » contre l'Iran

·4·Monde
Les États-Unis ont préparé un plan pour utiliser la « mère de toutes les bombes » contre l'Iran

Le président américain Donald Trump Abordant la question des frappes potentielles contre l'Iran, largement débattue dans les médias américains, a fermement souligné qu'il n'avait aucune intention d'utiliser des armes nucléaires contre Téhéran. Newsmax Dans une interview accordée à la chaîne de télévision, le chef de l'État a laissé entendre qu'il existait des moyens dotés d'une puissance immense sans arsenal nucléaire.

Selon le président, Washington dispose de suffisamment d'autres moyens de frappe majeurs qui ne sont pas des charges nucléaires, mais dont le niveau de destruction est élevé.

« Comme une petite bombe nucléaire, mais pas nucléaire » : la position de Trump

À la question du présentateur sur les nouvelles frappes mentionnées dans la presse ces dernières semaines, Donald Trump a répondu :

  • Puissance de la bombe : « Il ne s'agit absolument pas d'une bombe nucléaire. Juste d'une très grosse bombe. Elle donne l'impression d'une petite bombe nucléaire, mais elle ne l'est pas » ;

  • Refus catégorique : « Personnellement, je n'utiliserais pas d'armes nucléaires. Nous n'en avons ni besoin, ni utilité », a noté le dirigeant américain.

Détails de CNN : La bombe aérienne non nucléaire la plus puissante de l'arsenal

Auparavant, CNN la chaîne de télévision, citant des sources officielles du gouvernement américain, avait rapporté que le Pentagone avait élaboré un plan pour cibler les infrastructures énergétiques et les installations nucléaires de l'Iran :

  • La « mère » des bombes (MOAB) : Les sources indiquent que la bombe aérienne non nucléaire la plus lourde et la plus puissante de l'arsenal américain, GBU-43/B (Massive Ordnance Air Blast Bomb) pourrait être utilisée ;

  • Probabilité d'un ordre : Le plan visant à utiliser cette bombe ultra-lourde contre les installations souterraines et fortifiées de l'Iran est envisagé au cas où le président Trump donnerait l'ordre de reprendre les opérations militaires avant ou après les élections de mi-mandat.

Bien que la déclaration de Trump sur la non-utilisation d'armes nucléaires ait évité le pire scénario dans la région, la possibilité de frappes avec des bombes aériennes conventionnelles ultra-puissantes maintient les inquiétudes au Moyen-Orient.

Donald TrumpIranMOABPentagoneÉtats-Unis
Partager:
Chaîne TelegramSuivre sur Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Au bord d'une « explosion majeure » au Moyen-Orient : Trump s'apprête à frapper l'Iran à grande échelleAu bord d'une « explosion majeure » au Moyen-Orient : Trump s'apprête à frapper l'Iran à grande échelle1 août 12:09Pourquoi Trump a-t-il retardé la grande frappe attendue contre l'Iran ?Pourquoi Trump a-t-il retardé la grande frappe attendue contre l'Iran ?26 juillet 08:57«Ils perdent très mal» : Trump rejette l'accord de paix proposé par l'Iran«Ils perdent très mal» : Trump rejette l'accord de paix proposé par l'Iran27 septembre 11:09« Dois-je détruire l'Iran ?! » : Trump lance des déclarations fracassantes à la tribune de l'ONU« Dois-je détruire l'Iran ?! » : Trump lance des déclarations fracassantes à la tribune de l'ONU23 septembre 06:43«Nouvelle sensation de Trump !» : Il annonce la fin de la guerre avec l'Iran«Nouvelle sensation de Trump !» : Il annonce la fin de la guerre avec l'Iran17 septembre 09:29Quand les États-Unis quitteront-ils l'Iran : Trump menace de répéter le scénario vénézuélienQuand les États-Unis quitteront-ils l'Iran : Trump menace de répéter le scénario vénézuélien14 septembre 13:40
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application

Les plus lus Monde actualités

4 tonnes d'or découvertes au Karakalpakstan : le plus intéressant est que 80 % de la région reste inexplorée
4 tonnes d'or découvertes au Karakalpakstan : le plus intéressant est que 80 % de la région reste inexplorée
La différence de poids entre deux bébés nés le même jour a surpris tout le monde
La différence de poids entre deux bébés nés le même jour a surpris tout le monde
L'arche de Noé a-t-elle été découverte en Turquie ? Des scientifiques détectent des tunnels souterrains (vidéo)
L'arche de Noé a-t-elle été découverte en Turquie ? Des scientifiques détectent des tunnels souterrains (vidéo)
Une femme de 61 ans a donné naissance à l'enfant de sa fille
Une femme de 61 ans a donné naissance à l'enfant de sa fille
Des canards « au travail » dans les rizières : comment aident-ils les agriculteurs ?
Des canards « au travail » dans les rizières : comment aident-ils les agriculteurs ?
Ville fantôme en Chine : quel secret cache cette cité abandonnée depuis 15 ans ?
Ville fantôme en Chine : quel secret cache cette cité abandonnée depuis 15 ans ?
Une femme de 38 ans attend des quadruplés identiques
Une femme de 38 ans attend des quadruplés identiques
L'arche de Noé a-t-elle été découverte en Turquie ? Des chambres et un tunnel révélés sous une structure mystérieuse
L'arche de Noé a-t-elle été découverte en Turquie ? Des chambres et un tunnel révélés sous une structure mystérieuse