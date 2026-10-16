Les États-Unis ont préparé un plan pour utiliser la « mère de toutes les bombes » contre l'Iran

Le président américain Donald Trump Abordant la question des frappes potentielles contre l'Iran, largement débattue dans les médias américains, a fermement souligné qu'il n'avait aucune intention d'utiliser des armes nucléaires contre Téhéran. Newsmax Dans une interview accordée à la chaîne de télévision, le chef de l'État a laissé entendre qu'il existait des moyens dotés d'une puissance immense sans arsenal nucléaire.

Selon le président, Washington dispose de suffisamment d'autres moyens de frappe majeurs qui ne sont pas des charges nucléaires, mais dont le niveau de destruction est élevé.

« Comme une petite bombe nucléaire, mais pas nucléaire » : la position de Trump

À la question du présentateur sur les nouvelles frappes mentionnées dans la presse ces dernières semaines, Donald Trump a répondu :

Puissance de la bombe : « Il ne s'agit absolument pas d'une bombe nucléaire. Juste d'une très grosse bombe. Elle donne l'impression d'une petite bombe nucléaire, mais elle ne l'est pas » ;

Refus catégorique : « Personnellement, je n'utiliserais pas d'armes nucléaires. Nous n'en avons ni besoin, ni utilité », a noté le dirigeant américain.

Détails de CNN : La bombe aérienne non nucléaire la plus puissante de l'arsenal

Auparavant, CNN la chaîne de télévision, citant des sources officielles du gouvernement américain, avait rapporté que le Pentagone avait élaboré un plan pour cibler les infrastructures énergétiques et les installations nucléaires de l'Iran :

La « mère » des bombes (MOAB) : Les sources indiquent que la bombe aérienne non nucléaire la plus lourde et la plus puissante de l'arsenal américain, GBU-43/B (Massive Ordnance Air Blast Bomb) pourrait être utilisée ;

Probabilité d'un ordre : Le plan visant à utiliser cette bombe ultra-lourde contre les installations souterraines et fortifiées de l'Iran est envisagé au cas où le président Trump donnerait l'ordre de reprendre les opérations militaires avant ou après les élections de mi-mandat.

Bien que la déclaration de Trump sur la non-utilisation d'armes nucléaires ait évité le pire scénario dans la région, la possibilité de frappes avec des bombes aériennes conventionnelles ultra-puissantes maintient les inquiétudes au Moyen-Orient.