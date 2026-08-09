La première vidéo de Mojtaba Khamenei diffusée : où est-il ? (vidéo)

En Iran, une première vidéo montrant le guide suprême du pays, Mojtaba Khamenei, a été publiée. Les images ont été diffusées par l’agence de presse Mehr.

Dans la vidéo rendue publique le 8 août, on voit Mojtaba Khamenei s’entretenir avec un groupe de personnes. Toutefois, la date et le lieu du tournage, ainsi que l’identité des personnes présentes, n’ont pas encore été précisés.

Cette vidéo pourrait avoir été publiée en réponse aux diverses spéculations apparues récemment au sujet de la santé de Mojtaba Khamenei. Le 28 février, il avait succédé à son père, l’ayatollah Ali Khamenei, tué lors des attaques menées par les États-Unis et Israël.

Depuis, Mojtaba Khamenei est rarement apparu en public. Selon certaines informations, il aurait pu être blessé pendant les attaques et rester à l’écart du public pour des raisons de sécurité.

Il n’a pas non plus assisté aux funérailles de son père en juillet. Trois fils de Khamenei — Mostafa, Meysam et Massoud — ont été vus lors de la cérémonie. Le guide défunt a été inhumé dans la nuit du 9 au 10 juillet au mausolée de l’imam Reza.

Les services de renseignement américains et israéliens tenteraient actuellement de déterminer où se trouve Mojtaba Khamenei et s’il est encore en vie. Selon certaines affirmations, le guide suprême n’aurait utilisé ni téléphone ni ordinateur depuis environ 150 jours et se cacherait dans un abri secret.

Rami Igra, ancien chef du département du « Mossad », a également déclaré que Mojtaba Khamenei pourrait ne pas utiliser de moyens de communication. Selon lui, dans une telle situation, d’autres méthodes pourraient être employées pour transmettre des messages, notamment de petits morceaux de papier.

Selon Igra, le gouvernement iranien pourrait utiliser un réseau de coursiers à plusieurs niveaux pour transmettre des informations au guide suprême. Les coursiers ne connaissent pas le contenu de la lettre ou du message et se contentent de le faire passer d’une personne à l’autre. Il a souligné que l’un des moyens les plus réalistes d’obtenir des informations pourrait être de passer par une personne en contact direct avec Khamenei. Toutefois, chaque personne de son entourage fait l’objet d’un contrôle strict.

Le 7 août, les médias israéliens avaient rapporté que Mojtaba Khamenei se trouvait dans un « état extrêmement grave ». Sa localisation actuelle et sa capacité à diriger le pays ont également été mises en doute.

Parallèlement, bien qu’aucun message vidéo ou audio de Mojtaba Khamenei n’ait été rendu public, diverses déclarations en son nom continuent d’être diffusées par les agences de presse officielles iraniennes.

La nouvelle vidéo est considérée comme une tentative d’apporter des éclaircissements sur l’état de Mojtaba Khamenei et le lieu où il se trouve. Cependant, comme la date et le lieu du tournage n’ont pas été révélés, plusieurs questions demeurent sur son contenu.