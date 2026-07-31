Où se trouve Mojtaba Khamenei ? Les États-Unis et Israël à sa recherche

Les services de renseignement américains et israéliens mèneraient des recherches conjointes pour localiser le guide suprême iranien, Mojtaba Khamenei. C'est ce qu'a rapporté The Times en citant ses sources.

Selon la publication, bien que Mojtaba Khamenei n'ait pas été vu en public depuis longtemps, il continue de jouer un rôle clé dans le processus de prise de décision militaire et stratégique de l'Iran. Il est dit que le Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI) ne prend certaines décisions liées aux opérations militaires sans son approbation. Parallèlement, alors que certains membres de la communauté du renseignement supposent qu'il pourrait être mort, le CGRI insiste sur le fait que Mojtaba Khamenei est en vie.

Le rapport note que le service de renseignement israélien, le Mossad, tente de déterminer si Khamenei est en vie et où exactement il se cache. Selon les sources, il n'a pas utilisé de téléphone ni été connecté à un ordinateur depuis environ 150 jours et se cacherait dans l'un des bunkers secrets.

« Mojtaba n'utilise peut-être pas de téléphone, mais il dispose d'autres moyens de communication, comme l'échange de messages via de petits morceaux de papier », a déclaré Rami Igra, ancien chef de division au Mossad.

Il a souligné que les dirigeants iraniens utilisent un réseau de courriers à plusieurs niveaux pour transmettre des messages au guide suprême. Dans ce système, chaque personne transmet le message à la suivante sans en connaître le contenu. Selon Igra, le moyen le plus pratique d'atteindre Khamenei est de recruter un agent proche de lui.

Cependant, il a également noté qu'il s'agit d'une tâche très complexe. En effet, en Iran, les personnes proches du guide suprême sont étroitement surveillées, et seuls deux ou trois membres du CGRI savent probablement comment établir un contact avec lui.

Avner Avraam, ancien lieutenant-colonel du Mossad, a également commenté le sujet, affirmant que même si Khamenei envoyait un message vocal au public, cela pourrait faciliter la localisation de sa position.

« À travers un fichier audio, il est possible d'obtenir des informations sur l'appareil utilisé pour l'enregistrement, les caractéristiques techniques et, dans certains cas, sur la localisation », a-t-il déclaré.

Parallèlement, un ancien haut responsable du Pentagone a indiqué que Mojtaba Khamenei accorde une attention accrue à sa sécurité personnelle depuis la mort d'Ali Khamenei lors des frappes aériennes de fin février.

La source américaine du journal a souligné que l'Iran est un pays fermé aux renseignements extérieurs depuis quarante ans, évaluant avec prudence les capacités du renseignement américain. Selon lui, bien que les ressources du renseignement israélien soient relativement limitées, elles sont assez efficaces dans certains domaines.

Selon la source, si les services de renseignement parviennent à déterminer l'emplacement exact de Mojtaba Khamenei, les États-Unis et Israël devront prendre des décisions politiques et militaires très complexes pour les étapes suivantes.

Bien qu'aucune vidéo ou message vocal de Mojtaba Khamenei n'ait été diffusé ces derniers mois, plusieurs messages ont été publiés en son nom sur le réseau social X . Ces messages ont également été relayés par les agences de presse officielles iraniennes.

Notamment, en juillet, une déclaration a été publiée sur sa page X affirmant que le mémorandum d'entente signé par le président américain Donald Trump « n'a aucune valeur » et qualifiant les États-Unis de « Grand Satan ». En juin, un message approuvant ce même mémorandum était apparu sur le même compte.

Il n'a même pas assisté aux funérailles de son père

Le 3 juillet, les cérémonies d'adieu au défunt guide suprême, l'ayatollah Ali Khamenei, ont commencé à Téhéran. Une délégation d'Ouzbékistandirigée par le président de la Chambre législative, Nuriddin Ismoilov, y a également participé.