Un pêcheur de 81 ans survit à une attaque d'ours

Dans la région d'Irkoutsk, en Russie, un pêcheur de 81 ans a survécu à une attaque d'ours après avoir lutté contre le prédateur. L'incident s'est produit alors que l'homme âgé déchargeait des marchandises de son bateau.

Selon « RIA Novosti », l'événement a eu lieu dans une zone isolée de la rivière Kirenga, près du village de Chinonga. L'ours a surgi sur la rive et s'est jeté sur le pêcheur qui amarrait son embarcation.

Malgré cela, l'homme de 81 ans a résisté à l'animal et a réussi à remonter dans son bateau. Il a ensuite navigué le long de la rivière pour quitter la zone dangereuse. Il a été blessé aux mains et au corps lors de l'attaque.

Selon les informations, depuis le mois d'août, les ours s'approchent de plus en plus des zones habitées. En raison d'une pénurie de nourriture, les prédateurs s'aventurent près des lieux de vie humains en quête de subsistance.

Dans la région d'Irkoutsk, cinq personnes sont mortes cette année dans des incidents liés aux ours. Notamment, dans le district de Kirensk, trois personnes cueillant des baies sauvages ont été victimes d'attaques d'ours.

Dans le district d'Oust-Ilimsk, un chasseur est également décédé après avoir croisé un ours. Dans le district de Kazatchinsko-Lenski, un ours a attaqué un travailleur à l'intérieur d'un wagon, et l'homme a succombé à ses graves blessures.