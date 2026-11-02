Une météorite de 4,1 milliards d'années trouvée dans le Sahara révèle les secrets de la Planète rouge

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Une météorite de 4,1 milliards d'années trouvée dans le Sahara révèle les secrets de la Planète rouge

Une roche martienne découverte dans le désert du Sahara en Afrique a radicalement changé les perceptions sur l'histoire de l'espace et de la Planète rouge. À la suite d'analyses approfondies menées par des scientifiques, Teghaza 001 l'âge de cette météorite unique, nommée 4,1 milliards d'années, a été scientifiquement prouvé.

Des chercheurs internationaux et des astrobiologistes qualifient cette découverte de « pierre de Rosette » de la Planète rouge, la source la plus rare pour étudier la formation et l'évolution de Mars.

Que sait-on sur cette découverte ? (Faits et composition)

Les aspects importants concernant la météorite et sa classification scientifique sont les suivants :

  • Où et quand a-t-elle été trouvée : Collectée en 2022 dans la région du Sahara correspondant au territoire du Mali ;

  • Structure et taille : La météorite est composée de huit fragments distincts, le plus gros ayant la taille d'un poing humain ;

  • Comment l'âge a-t-il été déterminé ? : Les scientifiques ont effectué des analyses radiologiques des isotopes d'uranium et de plomb conservés dans les cristaux de zircon de la roche, déterminant son âge à 4,1 milliards d'années ;

  • Richesse minérale : La roche est composée de roches volcaniques et de composés cristallins, ce qui signifie qu'elle s'est détachée des profondeurs les plus anciennes de la planète.

Conclusion des scientifiques et de la NASA : Que s'est-il passé sur l'ancienne Mars ?

Les résultats de la recherche avancent des conclusions révolutionnaires sur la géologie et la biosphère de Mars :

  • Impact de l'eau liquide : Les analyses en laboratoire ont clairement montré que la roche a subi des changements chimiques profonds il y a 4,1 milliards d'années sous l'effet direct de l'eau liquide ;

  • Conditions potentielles pour la vie : Selon les représentants de la NASA, ce fait renforce sérieusement les hypothèses scientifiques selon lesquelles il existait autrefois un cycle actif de l'eau sur Mars et un environnement potentiel propice à la vie de micro-organismes ;

  • Cependant, ce n'est pas une preuve directe de vie : Les experts ont souligné que si cette découverte prouve la présence d'un environnement aqueux sur Mars, elle ne constitue pas une preuve définitive de l'existence d'une vie biotique, mais qu'elle propulse les recherches vers une étape radicalement nouvelle.

Teghaza 001MarsNASAMétéoriteScience
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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