À 14 ans, lors d'un stage, Claire Parfitt, qui avait participé au nettoyage de toilettes spatiales, est devenue des années plus tard une spécialiste dirigeant l'un des projets les plus importants d'exploration de Mars à l'Agence spatiale européenne.

Née à Nottingham, l'intérêt de Claire pour le domaine spatial a commencé pendant ses années scolaires. Au début, elle a postulé pour un stage à la NASA, mais a reçu un refus. Par la suite, elle a pu effectuer un stage au Centre national des sciences spatiales à Leicester.

À cette époque, le centre préparait l'ouverture du principal musée spatial de Grande-Bretagne — le National Space Centre. Claire a participé à la réception et à la préparation des expositions. Parmi celles-ci se trouvaient des toilettes spatiales, dont elle a participé à l'ouverture, au nettoyage et à la conservation.

Elle a également participé à la réception de la combinaison spatiale portée par Helen Sharman, la première personne de Grande-Bretagne à voler dans l'espace. Selon Claire, c'est précisément cette expérience qui a fortement influencé son choix de carrière future.

Par la suite, elle a obtenu un diplôme supérieur en physique et un doctorat en ingénierie des systèmes énergétiques des véhicules spatiaux. Au cours de sa carrière, elle a participé au rover ExoMars Rosalind Franklin qui explore la surface de Mars, ainsi qu'à la mission SMILE étudiant l'interaction entre le vent solaire et le champ magnétique terrestre.

Depuis 2019, Claire Parfitt travaille au Centre européen de recherche et de technologie spatiales de l'Agence spatiale européenne aux Pays-Bas. Actuellement, elle dirige une équipe chargée de planifier les futures expéditions sur Mars impliquant des humains et des robots. Elle est également présidente du Groupe de travail international pour l'exploration de Mars.

La spécialiste souligne que Mars est l'une des planètes les plus importantes d'un point de vue scientifique, et que son étude approfondie revêt une grande importance pour les futurs vols habités.

«Rosalind Franklin Si le rover est lancé en 2028, ce sera un événement très excitant. Dans les décennies à venir, nous devons planifier soigneusement toutes les étapes afin de coloniser Mars et d'obtenir les données scientifiques les plus précieuses pour l'Europe », a déclaré Claire Parfitt.