Le lever du soleil sur Mars dévoilé pour la première fois en couleurs naturelles

© NASA / JPL-Caltech

Le célèbre rover Curiosity de la NASA a transmis de nouvelles images scientifiques uniques de la Planète rouge. L'appareil a réussi à photographier des yardangs, des formations rocheuses inhabituelles sculptées par l'érosion éolienne au fil des millénaires, sous la lumière du matin.

Habituellement, les images de Mars envoyées sur Terre sont ajustées pour correspondre à la vision humaine avec une correction de la balance des blancs. Cependant, cette fois-ci, le panorama composé de six clichés a été publié sans aucun traitement des couleurs, permettant aux passionnés d'espace de voir l'aube sur la Planète rouge de leurs propres yeux.

Panorama matinal et 4982e « sol » : comment l'image a-t-elle été capturée ?

Ce nouveau résultat visuel important de la mission Curiosity présente plusieurs caractéristiques uniques :

Harmonie des couleurs naturelles : Alors que des tons bleutés plus froids se distinguent au premier plan, les yardangs à l'horizon sont illuminés par les rayons éclatants du matin ;

L'expertise de la caméra Mastcam : Les images ont été prises lors du 4982e jour martien (un jour sur Mars est appelé « sol ») par la caméra principale Mastcam, puis assemblées en un panorama complet par les experts sur Terre ;

Une région mystérieuse s'étendant sur 16 kilomètres : La couche de yardangs photographiée s'étend sur près de 16 kilomètres le long de la partie nord-ouest de l'imposant mont Sharp, haut de 5 kilomètres.

Record absolu parmi les rovers : une ascension de 1 kilomètre

L'appareil Curiosity a franchi une étape historique non seulement en termes d'imagerie, mais aussi de prouesse technique :

Altitude historique : Le rover gravit les pentes du mont Sharp depuis 2014, et son ascension verticale a récemment atteint exactement 1 kilomètre (1000 mètres) de hauteur ;

Record martien : Ce résultat est entré dans l'histoire comme la plus grande ascension verticale jamais enregistrée par tous les rovers envoyés par l'humanité sur la Planète rouge.

Flux d'eau d'il y a un milliard d'années et projets pour 2027

Chaque couche du mont Sharp ressemble à des « pages de livre » révélant le passé géologique de Mars :

Lacs et eaux asséchées : En étudiant les strates, les scientifiques ont prouvé qu'il y a des milliards d'années, des lacs d'eau douce et des cours d'eau existaient ici. Avec le temps, l'eau s'est évaporée, laissant derrière elle d'épaisses couches de minéraux salins ;

Architecture éolienne : Une fois l'accumulation de nouveaux sédiments arrêtée, les vents martiens incessants ont érodé les roches tendres, façonnant les mystérieux yardangs que nous voyons aujourd'hui ;

Prochaine destination : Actuellement dans la deuxième année de sa cinquième mission étendue, Curiosity se déplace à travers des régions riches en minéraux sulfatés et carbonatés. Les scientifiques espèrent que le rover atteindra le pied des yardangs en 2027 pour analyser la composition des roches de près grâce à son bras robotique.

De telles recherches menées à la surface de Mars servent de fondation inestimable pour les futurs vols habités vers cette planète mystérieuse.