À Saint-Pétersbourg, une femme ouzbèke et ses quatre enfants, en grande difficulté suite à un conflit familial, ont reçu de l'aide. Privée de logement, la famille a été placée dans un refuge temporaire et en Ouzbékistan. rapatriée

L'incident du Consulat général d'Ouzbékistan à Saint-Pétersbourg et des représentants de l'Agence de migration a fait l'objet d'une intervention.

La femme a demandé de l'aide au consulat

Une citoyenne nommée M.B. du Consulat général d'Ouzbékistan à Saint-Pétersbourg, déclarant qu'elle et ses quatre enfants se retrouvaient sans logement.

Selon ses dires, après une dispute familiale, son mari l'a expulsée avec les enfants du domicile. Résultat, la famille de cinq personnes s'est retrouvée sans abri dans une ville étrangère, ayant besoin d'aide.

La famille a été placée dans un logement temporaire

Les employés du consulat général ont clarifié la situation et, en coopération avec le représentant de l'Agence de migration à Saint-Pétersbourg, ont fourni une assistance pratique.

La mère et ses enfants ont d'abord été installés dans un logement temporaire sûr. Des mesures organisationnelles nécessaires ont également été prises pour les rapatrier en Ouzbékistan.

La mère et ses enfants ont été rapatriés à Tachkent

Selon les informations officielles, M.B. et ses quatre enfants sont rentrés au pays le 15 juillet via le vol « Saint-Pétersbourg - Tachkent ».

Aucune information supplémentaire n'a été fournie sur l'endroit où la famille a été installée après son arrivée en Ouzbékistan ni sur l'aide sociale dont elle bénéficiera.

Cet événement démontre une fois de plus l'importance pour les citoyens en difficulté à l'étranger de contacter les missions diplomatiques en temps opportun.