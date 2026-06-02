Manzura parle de son amour : la différence d'âge a-t-elle été un obstacle au bonheur ?

Said Khodjayev raconte qu'il est né en 1998 à Chimkent, au Kazakhstan, et qu'il y a grandi. Il a rencontré Manzura pour la première fois lors d'une visite de la chanteuse au Kazakhstan.

— J'ai accueilli Manzura et je l'ai accompagnée aux endroits où elle devait se rendre. Un jour, alors que nous étions en voiture, ma mère a suggéré que nous nous mariions. Cela nous a surpris tous les deux, car une telle idée ne nous avait jamais traversé l'esprit. Plus tard, je suis allé à Tachkent pour obtenir le consentement de la sœur de Manzura. Nous avons discuté, on m'a posé plusieurs questions, et à la fin, ils nous ont bénis et nous ont souhaité du bonheur, — dit Said Khodjayev.

Il souligne qu'avant même de connaître Manzura de près, il savait qu'une telle artiste existait dans leur lignée.

— J'ai grandi en écoutant les chansons de Manzura. À 10 ans, je m'endormais en écoutant ses morceaux. Je ne cache pas qu'il y a 20 ans d'écart entre nous, et je n'en ai jamais honte. Je suis fier d'avoir une telle épouse. Beaucoup d'artistes sont arrogants, mais je n'ai pas remarqué ce trait chez Manzura, — dit-il.

Selon Manzura, le plus grand souhait de sa mère était de la voir mariée et avec des enfants.

— Mon mari et moi sommes de la même lignée, la dynastie Ishan. Mon père était de Chimkent. S'il pouvait voir mon bonheur aujourd'hui, il serait très heureux que sa fille soit devenue une épouse dans sa propre patrie. J'ai grandi dans ces montagnes. Il est intéressant de noter que 20 ans plus tard, mon mari a également grandi dans ces mêmes montagnes, simplement parmi d'autres parents.

Se remémorant des souvenirs d'enfance, elle a dit qu'elle connaissait bien les frères et sœurs de son mari.

— Je les ai vus ; je les ai même portés dans mes bras quand ils étaient enfants. À cette époque, Said-aka n'était même pas encore né, — dit la chanteuse.

« Je ne prête pas attention aux commentaires critiques »

Réagissant aux discussions sur les réseaux sociaux, Said Khodjayev a souligné que les opinions diverses n'affectent pas son état mental.

— Après la sortie des nouvelles sur nous, je n'ai pas du tout prêté attention à ce que les gens disaient. Être nerveux ou s'inquiéter pour des choses insignifiantes n'est pas dans ma nature. Pour moi, le temps est le cadeau le plus précieux. Je ne veux pas le gaspiller dans de telles choses. J'ai des objectifs plus importants dans ma vie, — dit-il.

« Tout le monde a accepté la question de l'âge naturellement »

Selon Manzura, une femme veut voir une force spirituelle et de la détermination chez son mari.

— Peu importe la force d'une femme, elle veut quelqu'un d'encore plus volontaire qu'elle-même. Si une personne est faible, son opinion peut ne pas avoir de poids. J'ai vu exactement cette force chez Said-aka. Un homme devrait être plusieurs pas en avant, non pas en termes matériels, mais par son caractère et son tempérament.

La chanteuse n'a pas non plus caché qu'elle avait initialement hésité à cause de la différence d'âge.

— Mon mari est beaucoup plus jeune que moi. C'est pourquoi je pensais qu'une fille plus jeune serait plus appropriée pour lui. Je lui ai dit moi-même. Mais mon mari et ma belle-mère ont dit qu'ils acceptaient cette situation comme tout à fait naturelle d'un point de vue psychologique, — dit Manzura.

Pour information, la chanteuse Manzura a eu 48 ans le 21 février de cette année.

« Nous rêvons que nos enfants courent dans la maison »

Le couple dit que pour eux, les moments les plus heureux sont ceux où ils s'assoient ensemble pour discuter autour d'un thé.

— Dans ces moments-là, nous souhaitons que nos enfants jouent et que leurs voix joyeuses résonnent dans la maison. Manzura prépare un gampan très délicieux. Elle est aussi douée pour d'autres plats. Elle ne laisse aucun problème dégénérer en conflit ; elle connaît bien sa place. Jusqu'à ce jour, il n'y a pas eu de disputes du type 'je suis plus âgé, tu es plus jeune', et il n'y en aura jamais, — dit Said Khodjayev.

« Elle ne chantera plus de duos avec des chanteurs masculins »

Au cours de l'interview, Said Khodjayev a également évoqué les activités créatives de Manzura.

— Maintenant, Manzura ne fera plus de duos avec des chanteurs masculins. Je communique principalement avec les personnes qui doivent discuter de questions liées à l'art. J'essaie de limiter le contact direct avec les hommes, — a-t-il déclaré.

« Pourquoi n'y a-t-il pas eu de fête de mariage ? »

Manzura a également expliqué la raison pour laquelle un grand mariage n'a pas été organisé.

— Nous n'avons pas eu de fête de mariage. Mon mari était favorable à un mariage, mais pas moi. On peut porter une robe de mariée à tout moment. Pour moi, le plus grand bonheur n'est pas la robe, mais de vivre paisiblement et harmonieusement avec mon mari, — a déclaré la chanteuse.