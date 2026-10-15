« La Maison-Blanche est-elle envahie par des extraterrestres ? » — La photo d'une nouvelle ambassadrice américaine fait débat

·10·Monde
« La Maison-Blanche est-elle envahie par des extraterrestres ? » — La photo d'une nouvelle ambassadrice américaine fait débat

Sur les réseaux sociaux américains, la photo de Barbara Thornhill, récemment nommée à un nouveau poste au Département d'État, a suscité de vives discussions. Son apparence a déclenché une vague de plaisanteries et de mèmes parmi les internautes. La photo aurait été vue plus de 10 millions de fois.

Barbara Thornhill a pris ses fonctions d'ambassadrice itinérante chargée de surveiller et de combattre la traite des êtres humains. Elle dirigera les efforts des États-Unis dans la lutte contre ce fléau.

Cependant, c'est sa photo plutôt que les nouvelles concernant sa nomination qui a attiré le plus l'attention sur les réseaux sociaux. Certains utilisateurs ont publié des commentaires ironiques et créé divers mèmes.

Parmi les commentaires, on trouve des remarques humoristiques telles que : « Ils ne cachent pas très bien les extraterrestres dans l'administration Trump » et « La Maison-Blanche est envahie par des extraterrestres ».

Ainsi, la photo de la nouvelle ambassadrice est devenue un sujet de discussion animé sur Internet. Ces commentaires reflètent toutefois l'attitude ironique des internautes.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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