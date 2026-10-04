La police équatorienne a saisi une grande quantité de cocaïne. Il est à noter que les paquets contenant la drogue portaient des autocollants à l'effigie de « Manchester City » et de l'attaquant de l'équipe nationale de Norvège, Erling Haaland ».

Selon l'Associated Press, les forces de l'ordre ont découvert un total de 469,6 kilogrammes de cocaïne. La drogue était répartie dans 370 paquets, dissimulés dans un compartiment secret d'un camion.

L'incident a été révélé près de la frontière équatorienne avec la Colombie. Lors de l'inspection du véhicule, la police a découvert les stupéfiants dans le compartiment caché.

Fait intéressant, une autre cargaison saisie portait également l'image du capitaine de l'équipe nationale d'Argentine, Lionel Messi .

Selon les experts et les forces de l'ordre, les groupes criminels peuvent utiliser les noms et les images de personnes célèbres pour identifier leurs cargaisons ou marquer leur appartenance à un réseau spécifique.

Cependant, rien n'indique qu'Haaland ait un quelconque lien avec ces stupéfiants ou leur transport.

Une enquête est en cours concernant cet incident.