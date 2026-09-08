Une « fleur du diable » souterraine découverte dans les forêts de Thaïlande

Des scientifiques ont découvert en Thaïlande une nouvelle espèce végétale sans feuilles, qui se distingue des autres plantes par son apparence et sa structure unique. Son aspect inhabituel a immédiatement attiré l'attention des chercheurs. C'est pourquoi cette nouvelle espèce a été nommée Thismia daemona , que l'on peut traduire par « fleur du diable » . C'est ce qu'a rapporté la publication « Lifehacker ».

Cette plante Thismia appartient au genre. Actuellement, moins de 50 espèces de ce genre, principalement présentes dans les forêts tropicales, sont connues de la science. L'une des caractéristiques les plus importantes de ces plantes est l'absence de photosynthèse. De plus, elles n'ont pas de feuilles et passent la majeure partie de leur vie sous terre ou sous une couche de feuilles mortes.

Il est intéressant de noter que ces plantes n'obtiennent pas les nutriments nécessaires à leur survie par la photosynthèse habituelle, mais via des champignons souterrains . En d'autres termes, au lieu de produire leur propre nourriture, elles établissent une relation particulière avec les champignons du sol pour en extraire les substances nécessaires.

La nouvelle espèce découverte, Thismia daemona , correspond également parfaitement aux caractéristiques de ce groupe inhabituel. Son apparence consiste en une fleur noir foncédotée d'excroissances en forme de cornes. La surface de la fleur présente des taches rouge-orangé, et c'est précisément cet aspect unique qui a joué un rôle clé dans son nom.

La nouvelle espèce a été découverte à environ 1 000 mètres d'altitude . Habituellement, on sait que ces types de plantes poussent dans les plaines où l'humidité est constante. C'est pourquoi leur présence dans une zone plus élevée a été une surprise pour les scientifiques.

Cette découverte a élargi la compréhension des chercheurs sur les plantes du genre Thismia. En effet, Thismia daemona a été enregistrée pour la première fois dans une zone septentrionale inattendue pour ce groupe. Cela souligne la nécessité d'étudier plus en profondeur le genre et ses zones de répartition.

Cependant, l'avenir de cette nouvelle espèce préoccupe sérieusement les scientifiques. Jusqu'à présent, ils n'ont identifié qu'un seul groupe de Thismia daemona. Dans cette petite zone, il existe moins de 50 plantes , et il a été rapporté que la superficie est même plus petite qu'un terrain de football.

C'est pourquoi cette nouvelle espèce végétale pourrait être ajoutée à la liste des espèces menacées d'extinction. La situation est d'autant plus complexe que l'endroit où la plante a été découverte se trouve dans un parc national très fréquenté par les touristes.

L'une des tâches principales pour les scientifiques est désormais de préserver l'habitat naturel de cette plante rare et d'empêcher sa disparition. Thismia daemonaest si rare qu'un seul groupe est connu.