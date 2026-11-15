Incendie tragique à Och : Trois sœurs ont péri dans un drame

Un incendie majeur survenu à Och, au Kirghizistan, a tragiquement coûté la vie à trois jeunes filles mineures. Leur père a été hospitalisé avec de graves brûlures. Les médias locaux et le Département des situations d'urgence de la ville d'Och ont révélé les détails effroyables de la tragédie.

Détails de l'incident et opérations de sauvetage

La tragédie s'est produite dans la nuit du 15 novembre 2026, vers 04h00 du matin, dans une résidence privée située au 31 rue Ousta Abdukhalil à Och.

L'alerte a été donnée aux services de secours à 04h42. Le feu, qui s'étendait sur 120 mètres carrés, a été circonscrit à 05h20 et totalement éteint à 07h57.

Paramètres de l'incident Informations officielles et détails Date et lieu 15 novembre, vers 04h00, ville d'Och, rue Ousta Abdukhalil Étendue et extinction 120 m² brûlés, extinction totale à 07h57 Victimes Trois sœurs nées en 2013, 2016 et 2018 Blessé Propriétaire né en 1991 (brûlé à 60 %)

Victimes et blessés

Après l'extinction de l'incendie, les corps des trois sœurs (âgées de 13, 10 et 8 ans) ont été retrouvés à l'intérieur de la maison.

Le propriétaire, un homme né en 1991, a été transporté en soins intensifs à l'hôpital régional d'Och avec environ 60 % du corps brûlé. Son état est jugé critique.

Causes de l'incendie

ExpertsSelon les conclusions préliminaires, l'incendie pourrait avoir été causé par un court-circuit dans la cuisine ou l'utilisation d'un appareil de chauffage électrique défectueux. Une enquête est en cours.

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