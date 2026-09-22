Incendie dans un centre commercial en Russie : des personnes ont sauté par les fenêtres

Dans le célèbre complexe commercial et de services « Solnechny » de la ville de Sterlitamak, en Russie, un violent incendie s'est déclaré le 22 septembre. L'incident a fait quatre morts et plusieurs blessés.

L'incendie s'est produit dans un bâtiment en briques de quatre étages. 17 personnes ont été évacuées du complexe.

Selon les témoins, une épaisse fumée s'est propagée à l'intérieur du bâtiment pendant l'incendie. Certaines personnes ont été contraintes de sauter par les fenêtres des étages supérieurs pour échapper aux flammes. Des citoyens dans la rue et le personnel du centre ont tenté de les secourir.

Il a été rapporté que parmi les victimes figurent trois sœurs d'une même famille. Les blessés ont été transportés à l'hôpital, certains se trouvent dans un état grave.

Une enquête criminelle a été ouverte et les actions des responsables de la sécurité incendie sont en cours d'examen.