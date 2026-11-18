L'entraîneur principal de l'équipe nationale de jeunes du Kazakhstan, Bakhyt Sarsekbayev, analysant les résultats des boxeurs aux Jeux Olympiques de la jeunesse à Dakar, a souligné l'attitude particulière envers les sportifs en Ouzbékistan. Selon lui, au lieu de critiquer sévèrement les jeunes boxeurs après une défaite, les supporters kazakhs devraient apprendre à les soutenir comme le font les Ouzbeks.

En comparant les résultats des athlètes des deux pays, l'entraîneur a souligné qu'il ne s'agit pas seulement du nombre de médailles, mais aussi de la réaction après une défaite.

« En Ouzbékistan, même le boxeur battu a été soutenu »

Selon le média Sports.kz, le Kazakhstan et l'Ouzbékistan ont tous deux envoyé trois boxeurs aux JO de la jeunesse à Dakar. Sarsekbayev a indiqué que deux sportifs kazakhs ont atteint la finale et qu'un autre a remporté une médaille de bronze. Pour l'équipe d'Ouzbékistan, les deux médailles d'or ont été remportées par l'équipe féminine.

L'entraîneur a particulièrement attiré l'attention sur l'accueil réservé au boxeur ouzbek Ibrohim Shokirjonov dans son pays après sa défaite. Il a souligné que le sportif, battu dès son premier combat, n'a pas été critiqué, mais au contraire, les supporters l'ont encouragé et lui ont souhaité bonne chance pour les prochaines compétitions.

« Pour l'Ouzbékistan, ce sont les filles qui ont rapporté les deux médailles d'or. Ibrohim Shokirjonov, considéré comme le seul espoir de l'équipe masculine, a perdu dès son premier combat. Mais il n'a pas été critiqué dans son pays, au contraire, il a été soutenu et encouragé. »

« Et chez nous ? Si un boxeur perd, nous le couvrons immédiatement de critiques. Si ce même sportif gagne le lendemain, les paroles de la veille sont oubliées. C'est pourquoi nous devons davantage soutenir les jeunes boxeurs », a déclaré Sarsekbayev.

Ses réflexions montrent qu'il est important dans le sport d'évaluer correctement non seulement la victoire, mais aussi l'attitude après une défaite.

Bibaris Ashirbay doit aussi être soutenu, pas critiqué

L'entraîneur kazakh a également évoqué les résultats de son compatriote Bibaris Ashirbay. Selon lui, le jeune boxeur a enregistré des résultats de haut niveau en participant à deux compétitions majeures en peu de temps.

Ashirbay a atteint la finale tant aux championnats du monde qu'aux JO de la jeunesse. Sarsekbayev a souligné que malgré le peu de temps entre les compétitions et les difficultés d'adaptation climatique, le sportif a su démontrer son potentiel.

« Il y avait très peu de temps entre les deux compétitions, et l'adaptation au climat n'a pas été facile. Malgré cela, il a pu montrer tout son potentiel. C'est un jeune prometteur, je suis convaincu qu'il s'imposera aussi chez les seniors. C'est pourquoi, au lieu de le comparer aux autres, nous devons lui apporter plus de soutien psychologique », a ajouté l'entraîneur.

Quel a été le parcours d'Ashirbay jusqu'à la finale ?

Rappelons que Bibaris Ashirbay a remporté la médaille d'argent dans la catégorie des moins de 70 kg aux Jeux Olympiques de la jeunesse d'été de 2026 à Dakar.

Sur le chemin de la finale, il a battu plusieurs adversaires sérieux :

il a d'abord battu le représentant libyen Mohamed Jihad avant la limite ;

en quart de finale, il a dominé le boxeur du Bangladesh Noyen Tripuru Jani sur le score de 5:0 ;

en demi-finale, il a également battu le Mexicain Jorge Luis Neblas Gutierrez sur le score de 5:0.

Lors de la finale qui s'est tenue le 12 novembre, le boxeur kazakh Grande-Bretagne a affronté Michael Moen. Selon une décision partagée des juges, Ashirbay a perdu 1:4 et s'est contenté de la médaille d'argent olympique.

Pour un jeune sportif, la défaite n'est pas un verdict final

L'aspect le plus important des réflexions de Bakhyt Sarsekbayev est la question de l'attitude envers les jeunes sportifs. Car il n'est pas juste d'attendre uniquement des médailles ou des victoires à chaque combat sur la scène internationale. De telles compétitions sont une école pour acquérir de l'expérience, apprendre à agir sous pression et tester ses capacités.

Une défaite dans un combat ne peut être une évaluation finale du potentiel futur d'un sportif. Au contraire, c'est précisément à ce moment-là que le soutien des entraîneurs, des supporters et du public peut aider à la récupération psychologique du jeune boxeur.

Il est intéressant de noter que l'entraîneur kazakh a cité l'Ouzbékistan comme exemple à cet égard. Selon lui, il est important non seulement d'applaudir les jeunes sportifs lorsqu'ils gagnent, mais aussi de leur témoigner de la confiance lorsqu'ils perdent. Car la défaite d'aujourd'hui peut faire partie de l'expérience menant aux grandes victoires de demain.