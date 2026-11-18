Les hôtes ont parfaitement entamé la rencontre. À la 11e minute, Rasmus Højlund a ouvert le score, et trois minutes plus tard, Pierre-Emile Højbjerg a inscrit le deuxième but. Menant 2-0 dès la 14e minute, les supporters danois croyaient déjà à la victoire.

Le match Danemark-Norvège, disputé à Copenhague lors de la dernière journée de la phase de groupes de la Ligue des nations, a tourné au véritable drame footballistique.

L'équipe nationale du Danemark menait 2-0 contre la Norvège et était très proche de la victoire. Cependant, les hôtes n'ont pas réussi à conserver leur avantage, encaissant trois buts pour s'incliner 2-3. Erling Haaland a non seulement condamné le Danemark à la défaite avec son penalty à la 90+5e minute, mais l'a également privé d'une place en barrages. Après le match, le sélectionneur Brian Riemer a ouvertement critiqué ses joueurs.

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Cependant, la Norvège n'a pas abdiqué. Erling Haaland a réduit l'écart à la 37e minute, et Martin Ødegaard a égalisé à la 83e minute.

Le moment le plus dramatique du match est survenu dans le temps additionnel. À la 90+5e minute, Haaland a transformé un penalty, offrant à la Norvège une victoire 3-2.

Après la rencontre, le sélectionneur du Danemark, Brian Riemer, a expliqué cette défaite par le non-respect des consignes tactiques par ses joueurs.

« Après le match, j'ai dit aux joueurs que nous ne pouvions nous en prendre qu'à nous-mêmes aujourd'hui. Quand trop de joueurs sur le terrain ne suivent pas le plan établi, on finit par obtenir ce genre de résultat », a déclaré Riemer, selon le service de presse de l'UEFA.

Une avance de deux buts n'a pas suffi à sauver le Danemark

Pour l'équipe nationale du Danemark, le poids de cette défaite ne se limite pas aux points perdus. L'équipe avait le match en main alors qu'elle menait 2-0, mais elle n'a pas su résister à la pression norvégienne.

En conséquence, le Danemark termine le groupe à la troisième place, derrière le Portugal et la Norvège, ce qui anéantit les espoirs de qualification pour les barrages.

Haaland, héros de la Norvège

Pour la Norvège, cette victoire était cruciale. Haaland a non seulement sauvé son équipe de la défaite, mais a également assuré une place en barrages grâce à son penalty de dernière minute.

Ainsi, l'avance de deux buts du Danemark s'est évaporée en quelques minutes, tandis que la Norvège, faisant preuve de volonté et de courage, a décroché une victoire décisive. Pour Riemer, ce match souligne la nécessité de revoir la discipline tactique et la responsabilité collective de ses joueurs.