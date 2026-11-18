Le champion poids lourds de l'UFC, Ciryl Gane, n'avait pas pu s'exprimer devant la presse après son combat de cinq rounds contre Josh Hocket, ayant été transporté à l'hôpital. Cette situation a suscité des inquiétudes parmi les fans concernant la santé du combattant français. Cependant, deux jours après l'événement, Gane a publié un message vidéo sur les réseaux sociaux pour dissiper les doutes. Le champion a non seulement affirmé qu'il se sentait bien, mais a également exprimé son intention de revenir dans l'octogone pour défendre son titre. « Tout va bien pour moi » : le champion explique la raison de son hospitalisation Le combat pour le titre lors de l'UFC 334 à New York n'a pas été une partie de plaisir pour Ciryl Gane. Il a livré une bataille intense de cinq rounds face à Josh Hocket. À l'issue du combat, au lieu de s'entretenir avec les journalistes comme à son habitude, le combattant français a été conduit à l'hôpital pour des examens médicaux. Cela a soulevé diverses questions sur son état de santé. Gane s'est adressé personnellement à ses fans deux jours après le tournoi.

« Je tiens à vous dire que je vais bien. Oui, juste après le combat, ils m'ont envoyé à l'hôpital pour des examens. Nous avons effectué les tests nécessaires et tout va bien. Il était nécessaire d'aller à l'hôpital pour s'assurer que tout allait bien, car c'était un vrai combat. Mais quoi qu'il arrive, nous sommes repartis avec la victoire », a déclaré le champion. Ainsi, le combattant français a répondu aux inquiétudes concernant sa santé. Selon lui, les examens médicaux ont confirmé qu'il était en bonne forme. Ciryl Gane prévoit de revenir dans l'octogone Dans son message vidéo, le champion ne s'est pas contenté de parler de sa santé. Il a également remercié les fans qui l'ont soutenu avant, pendant et après le combat. « Merci à tous ceux qui m'ont écrit et pris de mes nouvelles. Merci à vous tous pour votre soutien avant, pendant et après le combat. Nous sommes ensemble. Maintenant, il est temps de se reposer. Ensuite, nous retournerons à l'entraînement pour préparer la prochaine étape. Ce n'est pas la fin. Merci encore infiniment pour votre soutien ! » a déclaré Gane.