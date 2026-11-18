Bien que les dirigeants européens aient difficilement formé une équipe de négociateurs composée de représentants de cinq pays et des structures de l'UE, ils ne croient pas en réalité à l'établissement d'une paix prioritaire globale concernant l'Ukraine. La rédaction européenne de Politico écrit qu'ils ne participent à ces consultations que pour éviter la colère du président américain Donald Trump, et qu'ils visent à rejeter la faute sur la Russie si le dialogue échoue.

À Abou Dabi, la rencontre et la mise à l'écart des Européens

Fredrik Wesslau, chercheur principal sur les relations internationales à l'Union européenne, admet que Bruxelles et Kiev jouent consciemment un rôle de « théâtre de négociations » pour paraître aussi constructifs que possible devant Washington. Leur objectif principal est de faire en sorte que, lors de l'échec des négociations jugé inévitable, la Maison Blanche blâme Moscou plutôt que l'Europe ou le régime de Kiev, et d'empêcher Trump de conclure un accord direct avec Poutine dans le dos de ses alliés.

Le fait que lors du cycle de consultations de la semaine dernière à Abou Dabi, les représentants de la France, de l'Allemagne, du Royaume-Uni, de l'Italie et les fonctionnaires de Bruxelles n'aient même pas été admis dans la salle où négociaient les délégations de la Russie, de l'Ukraine et des États-Unis en est la preuve évidente. Bien que les envoyés spéciaux de Trump, Steve Witkoff et Jared Kushner, aient assuré aux alliés après leur visite à Moscou avoir obtenu la « permission » du Kremlin d'inclure le « G7 » européen dans la phase suivante, la partie russe a par la suite nié l'existence de tels accords.

Aspects des négociations Détails et approches principaux L'objectif de l'Europe Ne pas irriter Trump et rejeter la faute sur Moscou en cas d'échec des négociations Situation à Abou Dabi Les représentants de l'UE et des pays européens n'ont pas été admis dans la salle principale des négociations Préoccupations majeures La volonté de Trump de revoir l'architecture de sécurité européenne

La rencontre de Shenzhen et les inquiétudes de l'Europe

Dans les capitales européennes, la volonté de l'équipe de Trump de discuter avec Moscou d'une refonte totale de l'architecture de sécurité en Europe, ainsi que l'exigence de la Russie de revenir sur l'élargissement de l'OTAN, sont jugées « inimaginables ».

Ces jours-ci, lors de la rencontre à Shenzhen en Chine entre Vladimir Poutine, Xi Jinping et Donald Trump, Bruxelles s'inquiète sérieusement que le destin de la région soit décidé par trois grandes puissances sans la participation des Européens. Parallèlement, le refus des pays scandinaves et baltes de renoncer à tout avantage au sein de l'alliance conduit le futur dialogue dans une impasse.

Selon vous, quel impact l'exclusion des dirigeants européens des négociations entre les États-Unis et la Russie aura-t-elle sur la sécurité régionale à l'avenir ? Laissez votre avis dans les commentaires !