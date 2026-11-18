Bogdan Guskov envoie un message à son futur adversaire Robert Whittaker
Le célèbre combattant ouzbek Bogdan Guskov, qui évolue avec succès dans la catégorie des poids mi-lourds de l'UFC, a adressé un message ironique et singulier à son futur adversaire, l'ancien champion des poids moyens, Robert Whittakervia les réseaux sociaux.
« Tu as choisi de te battre contre moi »
Notre compatriote a publié sur son compte Instagram une phrase courte mais incisive à l'attention de l'ancien champion australien :
« Robert, nous aurions pu être amis, mais tu as choisi de te battre contre moi. »
— Bogdan Guskov
Détails du choc à Sydney
Rappelons que cette confrontation de principe entre Bogdan Guskov et Robert Whittaker aura lieu le 7 février 2027 à Sydney, en Australie, dans le cadre du tournoi UFC Fight Night 298 . Le combat se déroulera dans la catégorie des poids mi-lourds.
Statistiques
Détails et informations
Combattants
Bogdan Guskov (Ouzbékistan) vs Robert Whittaker (Australie)
Date du combat
7 février 2027
Lieu
Sydney, Australie
Tournoi
UFC Fight Night 298
Catégorie de poids
Poids mi-lourds (jusqu'à 93 kg)
Qu'avait dit Whittaker auparavant ?
Plus tôt, Robert Whittaker avait souligné dans son podcast qu'il combattait dans sa ville natale de Sydney pour la première fois en plus de 10 ans, reconnaissant Guskov comme un adversaire dangereux, grand, doté d'une allonge importante et d'une puissance de frappe redoutable pour la catégorie des poids mi-lourds. Désormais, le puncheur ouzbek commence à mettre la pression psychologique sur son adversaire avant de monter dans l'octogone.
Selon vous, cette déclaration de Bogdan Guskov rendra-t-elle le combat à Sydney encore plus intense, et notre compatriote pourra-t-il mettre Whittaker KO ?
Laissez vos avis dans les commentaires et partagez immédiatement cette nouvelle brûlante avec tous les fans de MMA ouzbeks !
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