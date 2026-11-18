Le célèbre combattant ouzbek Bogdan Guskov, qui évolue avec succès dans la catégorie des poids mi-lourds de l'UFC, a adressé un message ironique et singulier à son futur adversaire, l'ancien champion des poids moyens, Robert Whittakervia les réseaux sociaux.

« Tu as choisi de te battre contre moi »

Notre compatriote a publié sur son compte Instagram une phrase courte mais incisive à l'attention de l'ancien champion australien :

« Robert, nous aurions pu être amis, mais tu as choisi de te battre contre moi. » — Bogdan Guskov

Détails du choc à Sydney