Un bébé à quatre jambes né dans la région de Surxondaryo

Un bébé né avec une pathologie rare dans le district de Sherobod, dans la région de Surxondaryo, a suscité de vives discussions sur les réseaux sociaux. Suite à la diffusion d'images montrant le nourrisson à quatre jambes, des spécialistes ont fourni des informations officielles sur le cas.

Il a été rapporté que le bébé est né avec une pathologie extrêmement rare caractéristique des jumeaux siamois. La seconde partie du fœtus ne s'est pas développée complètement, entraînant la formation de seulement certaines parties du corps. Par conséquent, le bébé est né avec des jambes supplémentaires.

Selon les spécialistes de la santé, le nourrisson a été transféré au Centre médical multidisciplinaire pour enfants de la région de Samarkand, où une chirurgie complexe a été réalisée. Une équipe de médecins qualifiés a participé à l'opération.

Les médecins soulignent que de tels cas sont extrêmement rares dans la pratique médicale. La santé du bébé reste sous la surveillance de spécialistes et le suivi de son état se poursuit.