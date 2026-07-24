Samsung Galaxy Z Fold8 : des changements révolutionnaires attendus dans la technologie des écrans pliables

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Samsung Galaxy Z Fold8 : des changements révolutionnaires attendus dans la technologie des écrans pliables

Le géant technologique sud-coréen Samsung vise à améliorer radicalement la qualité de l'écran de son prochain smartphone pliable, le modèle Galaxy Z Fold8. Selon des experts du secteur et des initiés influents, le nouvel appareil éliminera l'un des plus grands défauts inhérents aux écrans pliables, offrant aux utilisateurs une expérience totalement inédite. C'est ce que rapporte Ixbt.com qui indique.

Selon les informations du célèbre blogueur tech Ice Universe, l'écran du Galaxy Z Fold8 se distinguera non seulement par une ligne de pliure pratiquement invisible, mais aussi par une rigidité globale supérieure à celle des modèles précédents. Lorsqu'on utilise l'appareil ouvert, il ne ressemble pas à un panneau flexible, mais à l'écran rigide et plat d'une tablette traditionnelle. Cela devrait établir de nouvelles normes sur le marché des smartphones pliables.

Couche de titane et verre UTG renforcé

Pour atteindre ce résultat, les ingénieurs de Samsung ont mis en œuvre deux solutions technologiques importantes. Premièrement, une plaque de support en titane spéciale a été installée sous l'écran. Connu pour sa légèreté et son extrême robustesse, le titane stabilise considérablement la structure interne de l'écran. Cette solution garantit que l'écran reste plat même lorsqu'il est vu sous différents angles.

La deuxième innovation majeure est le doublement de l'épaisseur de la couche UTG (Ultra Thin Glass). L'épaississement du verre augmente la résistance mécanique de l'écran tout en réduisant la sensation d'élasticité lors de la pression avec le doigt. En conséquence, la surface de l'écran devient aussi rigide et lisse que celle des smartphones traditionnels.

Actuellement, sur de nombreux appareils pliables du marché, de petites ondulations ou irrégularités sont visibles sous une certaine lumière, même loin de la ligne de pliure. Avec le modèle Galaxy Z Fold8, ce problème est entièrement résolu. L'initié souligne que le nouveau modèle possède un avantage significatif par rapport à ses concurrents comme le Oppo Find N6 et le Vivo X Fold6.

L'écran de la meilleure qualité sur le marché

Techniquement, le Galaxy Z Fold8 devrait être équipé de l'écran flexible de la meilleure qualité sur le marché. En termes de précision des couleurs et de luminosité, l'appareil devrait également occuper la première place. Cela offre un grand confort non seulement pour regarder du contenu, mais aussi pour effectuer des tâches professionnelles.

Cette démarche de Samsung intensifiera sans aucun doute la concurrence dans le segment des smartphones pliables. Si le Galaxy Z Fold8 parvient réellement à offrir un écran plat et robuste de niveau tablette, cela pourrait accroître la confiance de nombreux utilisateurs conservateurs envers les appareils pliables. Pour l'instant, aucune information précise sur la date de présentation officielle et le prix de l'appareil n'a été divulguée.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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