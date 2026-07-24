Grands changements au Real Madrid : Tchouaméni et Camavinga pourraient quitter le club

Le Real Madrid devrait procéder à des réformes majeures dans son effectif avant la fermeture du mercato estival. Selon les dernières informations, la direction du club madrilène est prête à mettre le milieu de terrain défensif Aurélien Tchouaméni sur la liste des transferts. Cette décision s'explique par la volonté d'assurer la stabilité financière du club et de libérer de l'espace pour de nouvelles recrues. C'est ce que rapporte Goal.com .

Selon les informations publiées par The Sun, le talentueux joueur français suscite un vif intérêt de la part du club anglais de Manchester United. Les Mancuniens considèrent Tchouaméni comme une cible prioritaire pour renforcer leur milieu de terrain. Si les parties parviennent à un accord, cela pourrait devenir l'un des transferts les plus retentissants de cet été.

Parallèlement, un autre légionnaire français du Real Madrid, Eduardo Camavinga, est également sous pression. Selon l'insider réputé Nicolo Schira, le milieu de terrain doit faire ses preuves lors de la préparation d'avant-saison. Dans le cas contraire, la direction du club prévoit de l'inscrire sur la liste des transferts. Pour l'instant, le staff technique a l'intention de lui donner une chance, mais la décision finale dépendra de la condition physique et des performances du joueur.

Mouvements de transfert chez d'autres géants européens

L'effervescence sur le marché des transferts ne se limite pas à Madrid. Fabrizio Romano rapporte que l'Inter Milan et Tottenham poursuivent les négociations concernant le défenseur Cuti Romero. Le joueur argentin est proche de quitter le club londonien, car Tottenham a déjà recruté de nouveaux défenseurs pour le remplacer.

Le FC Barcelone suit également de près la situation autour de Romero. Cependant, en raison de contraintes financières, les Catalans ne peuvent pas encore formuler d'offre officielle. Selon le journal Sport, Barcelone s'intéresse également à Aymeric Laporte pour renforcer sa défense, mais pour que ce transfert se réalise, l'équipe doit d'abord vendre plusieurs de ses défenseurs actuels.

Dans le football italien, le directeur sportif de Naples, Giovanni Manna, a évoqué les plans futurs du club. Selon lui, des stars comme Kevin De Bruyne et Romelu Lukaku resteront dans leurs clubs respectifs pour le moment. Bien que les commentaires de De Bruyne sur l'ancien entraîneur de Naples, Antonio Conte, aient suscité un certain mécontentement au sein de la direction, la porte des négociations n'est pas encore fermée.

Selon Goal.com, il reste encore un an de contrat à Kevin De Bruyne. Une décision finale sur son avenir est attendue après le retour du joueur de vacances. Ces nouvelles du football européen indiquent que des changements radicaux pourraient survenir dans les effectifs des équipes au cours des prochaines semaines.