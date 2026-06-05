Alisher Kodirov critique l'efficacité des dépenses budgétaires

Les membres de la faction de la Chambre législative de l'Oliy Majlis, dirigés par Alisher Kodirov, ont examiné le rapport du Gouvernement sur l'exécution du budget de l'État et des budgets des fonds ciblés pour l'année écoulée.

Bien que le rapport ait été approuvé à la fin, les députés ont émis des critiques concernant l'efficacité de l'utilisation des fonds budgétaires lors des débats.

Il a été souligné que le volume des fonds alloués ne correspond pas toujours aux résultats obtenus.

Les députés ont noté que l'ampleur des dépenses publiques doit être justifiée par les objectifs fixés.

À cet égard, la nécessité de renforcer davantage le contrôle sur l'utilisation ciblée et efficace des fonds budgétaires a été soulignée.

Les membres de la faction ont déclaré que chaque somme des fonds publics doit produire des résultats concrets et un impact social.