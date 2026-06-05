Florentino Pérez, président du Real Madrid et l'une des figures les plus puissantes et réussies du football mondial, a réfléchi aux énormes succès et à la croissance financière du club sous sa direction. Le dirigeant expérimenté a comparé la situation difficile lors de sa prise de fonction avec le succès mondial d'aujourd'hui.

Selon Madrid Zone, Pérez a fièrement expliqué comment il a transformé le club madrilène, alors au bord de la crise financière, en la marque sportive la plus précieuse au monde.

D'un passé difficile à une valorisation de plusieurs milliards d'euros

Le dirigeant espagnol éminent n'a pas caché que la situation était totalement différente lorsqu'il a pris les rênes du 'Club Royal'. Il a décrit l'histoire financière et le statut actuel du club comme suit :

"Lorsque j'ai été élu président du Real Madrid pour la première fois en 2000, l'équipe était dans une situation financière désastreuse ; il n'y avait même pas assez de fonds pour payer les salaires des joueurs. Grâce à des réformes appropriées et à des plans stratégiques, la situation a complètement changé. Aujourd'hui, la valeur marchande totale du Real Madrid est estimée à 10 milliards d'euros ."

Il convient de noter que le mandat de Florentino Pérez au sein du géant madrilène est divisé en deux périodes. Il a dirigé le club de 2000 à 2006, est revenu à ce poste en 2009 et n'a cessé de diriger l'équipe depuis.

Élection présidentielle et affrontement avec un jeune rival

Ces jours-ci, le club madrilène traverse une période intense, non seulement sur le terrain, mais aussi au niveau de la direction. Les élections présidentielles officielles du Real Madrid auront lieu le 7 juin .

Voici les informations concernant les chances du dirigeant sortant et de son principal rival :

Candidats Différence d'âge Statut au club Atout principal Florentino Pérez Dirigeant expérimenté Président sortant Vaste expérience et une marque de 10 milliards d'euros Enrique Riquelme 42 ans de moins que Pérez 42 ans de moins Seul rival officiel Énergie juvénile et nouvelles perspectives

L'entrepreneur Enrique Riquelme, seul candidat à défier Pérez lors de la prochaine élection, offre une concurrence sérieuse malgré ses 42 ans de moins que le président sortant. Cependant, l'immense héritage de Pérez dans l'histoire du club et sa garantie de stabilité financière en font toujours le grand favori.

Contexte : Florentino Pérez s'est fait un nom dans le football moderne non seulement comme le roi des transferts, mais aussi comme un grand économiste. Du projet 'Galactiques' à la rénovation du magnifique stade Santiago Bernabéu, ce parcours a transformé le club madrilène en une force invincible. Le résultat de l'élection du 7 juin déterminera sans doute le destin du club pour la prochaine décennie.

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