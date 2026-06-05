Endrick : Il est impossible de comprendre Jude Bellingham et Trent Alexander-Arnold

L'attaquant brésilien Endrick a parlé ouvertement de ses périodes difficiles au Real Madrid. Le jeune talent a souligné que Jude Bellingham et Trent Alexander-Arnold le soutenaient régulièrement par téléphone lorsqu'il peinait à intégrer l'équipe type. Bien qu'une amitié étroite se soit tissée entre eux, Endrick a admis avoir encore du mal à comprendre la prononciation des joueurs anglais. C'est ce que rapporte Goal.com rapport .

De retour à Madrid après un prêt réussi de six mois à Lyon, l'attaquant de 19 ans a déclaré que le temps de jeu dans le championnat français avait restauré sa confiance en lui. Soulignant que la concurrence avec les stars du Real Madrid n'était pas facile, Endrick a indiqué avoir beaucoup appris de joueurs comme Luka Modrić, Vinícius Júnior et Rodrygo, et être prêt à le montrer sur le terrain.

"Bellingham m'appelle tous les jours. Quand je me sentais mal, il me remontait le moral. Trent fait pareil, ce sont des gens très sincères. J'essaie de suivre leur exemple et d'apprendre l'anglais, mais il est presque impossible de comprendre ce qu'ils disent", a plaisanté la star brésilienne dans une interview accordée à Men in Blazers.

Endrick a ajouté que son transfert à Lyon était l'une des meilleures décisions de sa vie, car marquer des buts et délivrer des passes décisives là-bas lui a valu une place en équipe nationale. Désormais, il se concentre sur la recherche de sa place au Real Madrid et sur la représentation digne du Brésil lors de la Coupe du monde.