Le Real Madrid cible une star de Manchester City sur le marché des transferts

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Le Real Madrid cible une star de Manchester City sur le marché des transferts

Les intrigues entourant le Real Madrid s'intensifient sur le marché européen des transferts. Ayant récemment recruté le défenseur expérimenté Ibrahima Konaté depuis Liverpool, les dirigeants du 'Club Royal' ne comptent pas s'arrêter là. Les Madrilènes réfléchissent à un autre méga-transfert pour renforcer davantage leur défense centrale et constituer une équipe invincible pour l'avenir.

Selon les dernières informations du prestigieux journal espagnol AS, le géant de la Liga examine sérieusement l'option d'acheter Joško Gvardiol, l'un des piliers de Manchester City.

Résultat des élections et plan maître de Pérez

La concrétisation de ce transfert est directement liée à un événement politique majeur attendu au club madrilène. Selon les initiés, si le président sortant Florentino Pérez remporte à nouveau les élections présidentielles à venir, la campagne pour faire venir le défenseur croisé à Madrid débutera officiellement.

Bonne nouvelle, le jeune Gvardiol, 24 ans, souhaite sincèrement poursuivre sa carrière au Santiago Bernabéu et porter le maillot blanc. Cependant, ce transfert ne sera pas facile. La direction de Manchester City et Pep Guardiola lui-même ne veulent absolument pas laisser partir leur star. De son côté, le Real Madrid ne souhaite pas prendre de risques financiers en payant une somme artificiellement gonflée et déraisonnable. Une approche raisonnable sera adoptée lors des négociations.

Le statut de Gvardiol sur le marché des transferts

Malgré son jeune âge, le joueur, déjà reconnu comme l'un des meilleurs défenseurs au monde, affiche actuellement les statistiques suivantes :

Âge du joueur

Période à City

Durée du contrat

Valeur marchande (Transfermarkt)

24 ans

Depuis l'été 2023

Jusqu'à l'été 2028

70 millions d'euros

Contexte : Cibler Joško Gvardiol après le recrutement d'Ibrahima Konaté témoigne de la volonté de Florentino Pérez de construire une ligne défensive pour les 'nouveaux Galactiques invincibles'. Bien que le contrat actuel avec les 'Citizens' court jusqu'en 2028, le désir du joueur de rejoindre Madrid pourrait provoquer un affrontement politique majeur lors de ce mercato estival.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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