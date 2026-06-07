Nos athlètes de taekwondo remportent deux médailles de bronze au Grand Prix de Rome

Le prestigieux Grand Prix World Taekwondo, l'une des compétitions les plus autorisées du monde sportif, bat son plein à Rome, la capitale de l'Italie. Les représentants de l'équipe nationale d'Ouzbékistan défendent également honorablement la fierté de notre pays lors de ce tournoi majeur, qui a réuni les meilleurs et plus forts maîtres de taekwondo du monde, continuant de ravir nos supporters.

Les combats intenses et sans compromis qui se sont tenus le 6 juin se sont terminés avec succès pour notre équipe nationale. Deux de nos athlètes prometteurs qui sont montés sur le tapis ont lutté héroïquement contre de forts adversaires et ont réussi à monter sur le podium.

Vous pouvez prendre connaissance en détail des résultats et des réalisations des membres de notre équipe nationale lors de cette compétition grâce au tableau spécialement intégré suivant :

NOS MÉDAILLÉS AU GRAND PRIX DE ROME ET LEURS RÉSULTATS

Intervenant / Athlète Catégorie de poids Participation à la compétition et résultat obtenu Najmiddin Kosimkhodjayev Catégorie de poids -68 kg Grâce à sa rapidité et à sa supériorité technique, il a atteint le stade des demi-finales et a remporté la médaille de bronze. Marat Mavlonov +80 kg (poids lourds) Lors de batailles acharnées contre les meilleurs lutteurs, il a atteint les demi-finales et a décroché la médaille de bronze.

Nos deux athlètes qualifiés ont démontré toute leur force et leur potentiel pendant le tournoi, hissant haut le drapeau de l'Ouzbékistan sur le tapis de Rome.

De nouvelles victoires chéries par les fans

Ces dernières années, l'école de taekwondo d'Ouzbékistan est devenue l'une des équipes puissantes qui peuvent se faire entendre sur la scène mondiale. Ce Grand Prix qui se tient au complexe Foro Italico à Rome sert non seulement à remporter des prix, mais aussi à renforcer considérablement les points de classement international de nos athlètes. Le courage et la volonté montrés par nos garçons sur la route des demi-finales ont instillé une fierté sans fin à tous nos compatriotes.

Commentaire de Zamin : Les médailles de bronze remportées par Najmiddin Kosimkhodjayev et Marat Mavlonov au Grand Prix de Rome sont la preuve évidente que le taekwondo ouzbek est sur la bonne voie, avec de nouveaux noms et de jeunes talents qui émergent sur la grande scène. Dans les compétitions de statut Grand Prix, il n'y a pas d'adversaires ordinaires ; ici, chaque round et chaque coup vaut son pesant d'or. Cette victoire de nos compatriotes servira sans aucun doute d'excellente base et de soutien moral pour les prochaines grandes compétitions, en particulier les tournois prestigieux à venir. Nous félicitons sincèrement nos représentants pour ce succès et leur souhaitons de conquérir des sommets encore plus élevés – des médailles d'or – lors des futures batailles. Bravo, les gars !

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