«Manchester City» a débuté sa préparation d'avant-saison avec 23 joueurs sous la direction de son nouvel entraîneur, Enzo Maresca. Alors que la plupart des stars ne sont pas encore revenues, les joueurs de retour de prêt et les talents de l'académie ont une opportunité unique de gagner la confiance du coach.

Parmi les joueurs réguliers de la saison dernière présents aux premiers entraînements, on retrouve Gianluigi Donnarumma, Abdukodir Khusanov et Phil Foden. La mission principale de Maresca est désormais claire : décider qui conserver, qui prêter et avec quels joueurs se séparer.

Les stars reviendront progressivement

Des joueurs comme Rodri, Erling Haaland, Marc Guéhi, Elliot Anderson et Jérémy Doku n'ont pas encore rejoint les entraînements collectifs.

C'est pourquoi l'accent est mis, dans ces premiers jours, sur les jeunes, les joueurs de retour de prêt et ceux qui ont eu moins de temps de jeu la saison passée.

Pour Maresca, c'est l'occasion d'évaluer chaque candidat de près, tandis que pour les joueurs, c'est le moment idéal pour faire une première impression positive sur le nouveau coach.

Une opportunité importante pour Khusanov

Abdukodir Khusanov est l'un des membres de l'équipe première ayant rejoint les premiers entraînements de Maresca.

Le défenseur central de 22 ans a réalisé sa première saison complète avec Manchester City en 2025/2026, se distinguant par sa solidité défensive. Il a également contribué aux succès du club en League Cup et en FA Cup.

L'élimination de l'Ouzbékistan dès la phase de groupes de la Coupe du Monde a permis à Khusanov de revenir plus tôt au club. Il cherche désormais à assimiler les exigences tactiques de Maresca pour consolider sa place dans le onze de départ.

Surtout en l'absence de Marc Guéhi et d'autres défenseurs, Khusanov peut prendre plus de responsabilités lors des séances.

Donnarumma prêt dès le premier jour

Chez les gardiens, l'attention se porte sur Gianluigi Donnarumma.

L'Italie ne s'étant pas qualifiée pour la Coupe du Monde, le portier de 27 ans a pu se reposer tout l'été. Maresca a donc retrouvé son gardien titulaire en excellente condition physique dès le premier jour.

Le gardien expérimenté Marcus Bettinelli assure la doublure, tandis que les jeunes Oliver Whatmuff et Jack Wint participent également au stage.

Whatmuff, 18 ans, a passé la saison dernière en prêt à Rochdale, gardant sa cage inviolée 18 fois en 39 matchs. Il pourrait être prêté à nouveau après la tournée asiatique.

Une forte concurrence en défense

Outre Khusanov, Vitor Reis lutte pour une place dans l'équipe. Le Brésilien de 20 ans a accumulé une expérience précieuse en affrontant les meilleurs attaquants de La Liga lors de son prêt à Gérone.

L'avenir de Rico Lewis reste incertain, avec l'intérêt de Nottingham Forest et d'Everton. Sa polyvalence est un atout, mais son temps de jeu déterminera sa décision.

Max Alleyne est de retour de prêt, tandis que Stephen Mfuni, après sa blessure, pourrait être envoyé temporairement dans un club de Championship.

Foden prend un nouveau départ sous Maresca

Phil Foden a inscrit 7 buts et délivré 5 passes décisives en 34 matchs de Premier League la saison dernière, mais n'a pas été retenu pour la Coupe du Monde avec l'Angleterre.

Cette absence des grands tournois lui a permis de préparer pleinement la nouvelle saison.

Foden pourrait être un pilier du système offensif de Maresca, mais il doit prouver qu'il reste l'un des milieux offensifs les plus dangereux d'Europe.

Un stage décisif pour Nico González et Echeverri

Nico González a disputé 11 matchs de Premier League lors de la deuxième partie de saison, mais a souvent été remplaçant.

Ses représentants étudient les offres d'autres clubs, faisant de ce stage une chance cruciale pour convaincre Maresca.

L'avenir de Claudio Echeverri est également en suspens après ses prêts au Bayer Leverkusen et à Gérone. Le staff décidera s'il reste ou s'il repart en prêt.

Savio doit également faire ses preuves, alors que Tottenham s'intéresse à lui.

Les jeunes de l'académie ont une grande chance

Plusieurs talents de l'académie participent au stage.

Les frères Floyd et Tyron Samba, buteurs lors de la finale de la FA Youth Cup, sont sous les projecteurs. À 17 ans, ils ont une chance de briller devant Maresca.

Xavier Parker est courtisé par plusieurs clubs de haut niveau, mais City veut le conserver comme pilier de son projet à long terme.

Divine Mukasa revient d'un prêt en Championship, et Ryan McAidoo est considéré comme l'un des ailiers les plus prometteurs.

Jérémy Monga, 17 ans, recruté pour 10 millions de livres à Leicester, est aussi suivi de près après avoir battu le record de précocité de Jude Bellingham en Championship.

L'avenir des attaquants reste ouvert

Divine Mubama a marqué 5 buts en plus de 1600 minutes de jeu en Championship la saison dernière.

Maresca évaluera son niveau pour l'équipe première avant de décider d'un éventuel nouveau prêt.

Mahamadou Sangaré a inscrit 15 buts en 30 matchs, mais le Français de 19 ans devrait être prêté en Ligue 1 ou en Bundesliga.

Les 23 joueurs avec Maresca

Gardiens : Gianluigi Donnarumma, Marcus Bettinelli, Oliver Whatmuff, Jack Wint.

Défenseurs : Rico Lewis, Brooklyn Nfonkeu, Vitor Reis, Abdukodir Khusanov, Max Alleyne, Stephen Mfuni.

Milieux et ailiers : Christian McFarlane, Nico González, Floyd Samba, Claudio Echeverri, Phil Foden, Tyron Samba, Xavier Parker, Divine Mukasa, Ryan McAidoo, Jérémy Monga, Savio.

Attaquants : Divine Mubama, Mahamadou Sangaré.

Les décisions sur l'effectif approchent

Le directeur sportif Hugo Viana et Enzo Maresca travaillent sur la composition de l'équipe durant l'été.

La concurrence s'intensifiera avec le retour des stars. Pour les joueurs présents, le temps est compté pour convaincre Maresca avant d'envisager un départ.

Le mélange entre cadres comme Khusanov, Donnarumma, Foden et les jeunes talents montre le début d'une nouvelle ère à City.

Selon vous, Abdukodir Khusanov peut-il s'imposer comme titulaire sous Maresca ? Donnez votre avis en commentaires.