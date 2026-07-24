Arda Güler impressionne tout le monde à l'entraînement du Real Madrid

Alors que le Real Madrid a entamé sa préparation pour la nouvelle saison, le talentueux milieu de terrain turc Arda Güler a attiré l'attention du staff technique. Selon le journal AS, le joueur est revenu de vacances dans une condition physique exceptionnelle et avec une immense envie de se montrer. Après seulement deux jours d'entraînement, les spécialistes du club soulignent déjà sa progression. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Au centre d'entraînement de Valdebebas, un membre du staff technique, observant les mouvements de Güler, a déclaré : « Il est en train de voler ». Cette phrase est rapidement devenue virale au sein du groupe, symbolisant le sérieux avec lequel le meneur de jeu turc prépare la nouvelle saison. Ayant brillé en fin de saison dernière, le joueur vise désormais une place de titulaire indiscutable.

Concurrence et nouveaux défis

La nouvelle saison ne sera pas facile pour Arda Güler, car la concurrence au sein du Real Madrid s'est intensifiée. L'équipe a accueilli un joueur expérimenté comme Bernardo Silva, et le talent brésilien Endrick devrait également créer une concurrence sur l'aile droite. Si Mastantuono n'est pas prêté, il pourrait aussi devenir l'un des principaux rivaux de Güler. Cependant, la star turque ne craint pas ces défis.

La saison dernière, Güler a disputé un total de 51 matchs toutes compétitions confondues, marquant 6 buts et délivrant 14 passes décisives. Il est à noter que 8 de ses passes décisives ont été destinées à Kylian Mbappé. La complicité et la compréhension mutuelle sur le terrain entre ces deux joueurs devraient devenir une nouvelle arme offensive pour le club madrilène.

Le retour anticipé de Güler et son activité à l'entraînement lui donnent un avantage sur ses coéquipiers. Il a l'intention d'accroître les responsabilités qu'il a assumées lors des moments décisifs de la saison dernière et de justifier pleinement la confiance des entraîneurs. Après le tournoi majeur décevant de l'équipe nationale de Turquie, le joueur se concentre désormais entièrement sur sa carrière en club.

On dit actuellement que le joueur est dans la meilleure forme physique de sa carrière. Sa vitesse, son maniement de balle et sa vision du jeu sont hautement appréciés par les entraîneurs. La direction du Real Madrid place également une grande confiance dans le potentiel de Güler et le considère comme l'un des futurs leaders de l'équipe.